Jorge Masvidal chama Leon Edwards para finalmente acertar a carne: ‘Vou sair do sofá e gritar sua bunda’

Jorge Masvidal quer acertar sua carne com Leon Edwards.

No início deste mês, Edwards terminou pela primeira vez em sua carreira, quando Sean Brady o enviou no evento principal do UFC London. Foi a segunda derrota consecutiva para o ex -campeão dos médios e deixou cair “Rocky” do lado de fora da conversa pelo título no futuro próximo. E dado que muitos fãs esperam que Edwards e Masvidal possam finalmente se encontrar na gaiola, assim como Masvidal.

“Vamos descobrir isso para o próximo”, disse Masvidal Rádio de envio Quando perguntado por que ele não estava lutando no UFC 314 em Miami. “Voltaremos, vamos fazer funcionar. Mas como eu disse, desde que seja uma luta do tipo Leon, definitivamente seremos os únicos a acertar. Leon luta contra seu filho, [that’s] onde precisamos estar. ”

A carne de Masvidal e Edwards remonta a um cartão do UFC em Londres em 2019. Edwards venceu uma decisão dividida sobre Gunnar Nelson no evento de cooperamento, enquanto Masvidal nocauteou Darren Till no evento principal. Mas após o evento, os dois tiveram uma briga nos bastidores, onde Masvidal deu um soco em Edwards. E ele está pronto para fazê -lo novamente em um momento de aviso prévio.

“Vou gritar esse garoto amanhã”, disse Masvidal quando perguntado sobre uma linha do tempo para seu retorno. “Ele sempre é conhecido desde o dia-monte*cking-one. Desde o primeiro dia em que ele cruzou a fila comigo-pop, pop, pop, pop, pow!

Mas estou apenas relaxando agora. Nada é prometido. E eu tenho 40 anos. Tudo tem que estar certo. Vocês precisam me dizer, eu tenho que ver, e isso e aquilo, porque eu meio que me aposentei, sabe? Mas se estiver certo e eles me dizem: ‘Vamos cuidar disso, temos a luta de Leon’ Vamos lá! Estou pronto.”

Masvidal se aposentou do MMA em 2023 e depois teve uma luta de boxe com Nate Diaz em julho de 2024. No início deste ano, Masvidal anunciou sua intenção de retornar ao UFC da aposentadoria, mas “Gamebred” ainda não foi contratado para nada. Mas, apesar de seu tempo de folga e do fato de ele ter terminado sua corrida no UFC em uma sequência de quatro lutas, Masvidal está extremamente confiante de que ele fará um show para os fãs e dará a Edwards muito mais do que uma peça com o refrigerante quando eles correspondem.

“De todas as formas, forma e forma”, disse Masvidal quando perguntado como ele vence Edwards. “Eu sei, por um lado, ele não pode me lutar por cinco rodadas. Então, não preciso me preocupar com as quedas. E eu sei que ele é frágil em comparação a mim. Os oponentes que enfrentamos, o que ele conseguiu fazer com eles e o que eu consegui fazer com eles – na maioria das vezes [Kamaru] Usman – pude afastar muitos caras que ele lutou e tomou uma decisão. Do jeito que ele tira dos tiros, a maneira como eu tomo fotos, ele é apenas frágil em comparação a mim. Entre nessa gaiola e eu provarei isso. Vou mais do que provar o quão frágil ele é comparado a mim. ”