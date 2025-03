Jorge Sánchez afirma que não há medo de enfrentar a América

Sanchez diz que enfrentou muitas partidas importantes, incluindo as Copas do Mundo, então ele calmamente leva o próximo empate contra os Eagles

México – América y Cruz Azul será medido pelas quartas de final do Copa dos Campeões o CONCACAF. As duas últimas séries de eliminação direta entre Celestes e os Eagles concluíram com um final feliz para os de penas, no entanto, essa situação não gera medo ou sentimento de vingança dentro do esquadrão de cimento, disse isso Jorge Sánchezem conversa exclusiva com ESPN.

“Se o veremos como é uma revanche, já estamos colocando uma barreira, eu vejo isso e é o que eu transmiti dentro do esquadrão. Eu tento manter meu AméricaAssim, ChivasAssim, Pumas E León, sabemos perfeitamente que a América está preocupada porque vai brincar conosco e estamos preocupados em brincar com eles, no final faz parte do futebol. Sabemos que a América é um grande time, sabemos que tem ótimos jogadores e sabemos que Cruz Azul Ele é grande e tem ótimos jogadores, por isso será um jogo de se desfrutar. Temos muitas possibilidades de vencer, por isso devemos trabalhar nos dias que nos resta para chegar a esse jogo e ganhar o melhor. ”

Apenas alguns meses atrás América dramaticamente eliminado ‘The Machine’ nas semifinais da abertura de 2024, que a ferida ainda dói nos fãs Celest, mas Sánchez Ele nega que haja fantasmas para o que aconteceu em dezembro passado.

Jorge Sánchez diz que o Cruz Azul não teme a América. ESPN

“Eu sou uma pessoa que graças a Deus que joguei muito complicado, encerrando festas, partidas da Copa do Mundo, e tudo isso, sendo honesto, não gera nada, fantasmas ou medos, ou qualquer coisa para enfrentar o América. Eu digo sinceramente, não sei se meus colegas de classe sentem algo diferente, porque não falamos sobre isso. O que posso dizer é que estamos muito comprometidos e sabemos perfeitamente que temos muitas chances de ganhar e agora temos que provar isso no campo. ”

A defesa lateral de Cruz Azul Ele ressaltou que vê a equipe Celest de alcançar seu desempenho sob as ordens de Vicente Sánchez.

“Acho que não estamos longe do nosso melhor nível, acho que todos os jogos e todos os torneios são diferentes, então estamos vivendo com Vicente. Acho que estamos fazendo isso da melhor maneira, vencemos muitos jogos e controlamos os jogos muito bem, tendo a bola que é o que queremos e gostamos de fazer. Temos jogadores com grandes qualidades e queremos elevar o título. Tenho a sensação de que este torneio serão muitas surpresas positivas. ”Adicionou um otimista Jorge Sánchez.

Vicente Sánchez ganhou respeito

De sua chegada ao comando de Cruz AzulAssim, Vicente Sánchez Ele forneceu resultados muito bons na liga e na CONCACAF, então Jorge Sánchez diz que o estrategista uruguaio ganhou o respeito da equipe de cimento.

“O começo foi difícil, porque tudo mudou de repente, tive muitos técnicos que também foram no meio do torneio e, sinceramente, é difícil se adaptar a outro treinador novamente, porque você já traz uma idéia e vem e muda para você para outra pessoa e a adaptação é vivida, realmente acreditamos que acreditamos que isso acreditamos que acreditamos que realmente acreditamos Vicente Ele chegou ao melhor momento porque o fez quase no início do torneio, se tivesse atingido a metade, teria sido mais complicado. Tenho bons sentimentos do que fará muito bem com Vicente, que fez um ótimo trabalho. ”

Sánchez afirma que a humildade tem sido uma das grandes ferramentas de Vicente Sánchez Para avançar com o cimento.

“Você precisa ter a humildade de reconhecer quando estamos fazendo as coisas erradas e isso é uma parte que falou muito conosco Vicente. Graças ao sindicato que ele teve conosco, isso foi fundamental porque foi uma grande mudança de Martin (Anselmi), mas no final Vicente Ele complementou perfeitamente nosso estilo de jogo, de modo que a parte para nós é muito boa e fundamental, nós, como um grupo, temos uma união muito grande. Eu estive em equipes em que às vezes o sindicato é o que eleva os títulos, então essa é uma parte importante para nós ”, acrescentou ele Sánchez.