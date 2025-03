Josh Peck revela por que não convidou o elenco de ‘Drake & Josh’ para o casamento

Reproduza o conteúdo do vídeo

Josh Peck Compartilhou mais informações sobre o motivo de ele excluir o elenco de “Drake & Josh” de seu casamento de 2017 … e não tem nada a ver com seu relacionamento anteriormente distante com seu cofre Drake Bell Para.

Josh tinha 30 anos quando desceu o corredor com Paige O’Brien … Mas agora, aos 38 anos, ele diz que percebeu que teria infigurado muito mais pessoas, incluindo Drake e seu cofre Miranda Cosgrove Que interpretou sua irmãzinha ameaçadora no show de sucesso.

Curiosamente, Josh menciona a única pessoa do programa que compareceu ao casamento com eles Dan Schneider … “Porque minha mãe era amiga de sua esposa – obrigado mãe!”

Josh também teoriza que ele estava vivendo em uma realidade diferente da época de seu casamento, explicando … “Você estava morando no mundo do relacionamento onde deveria ter sido. Algumas coisas no meio”.