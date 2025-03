Juiz ordena o governo Trump para manter os registros de sinalização em meio à controvérsia do Iêmen Attack Chat

CNN

Um juiz federal ordenou na quinta -feira as principais agências do governo Trump para preservar as mensagens enviadas no sinal entre 11 de março e 15 de março.

O juiz James Boasberg tomou a decisão em um processo de preservação trazido após a revelação de que os funcionários do gabinete estavam discutindo planos de guerra ao sinal. O Departamento de Justiça diz que o governo já está trabalhando para rastrear e preservar os textos do sinal desse período.

A ordem de restrição temporária de Boasberg também instrui o governo a registrar um relatório de status na segunda -feira, acompanhado de declarações de funcionários do governo, explicando as medidas que as agências estavam tomando para preservar as mensagens.

As mensagens em questão incluem trocas sobre ataques militares dos EUA sobre alvos houthis no Iêmen. O Atlântico informou no início desta semana que poucas horas antes dos ataques de 15 de março, os principais membros do gabinete do presidente Donald Trump discutiram planos operacionais detalhados em um tópico do grupo de sinais.

Um dia após a revelação, um grupo de vigilância entrou com uma ação acusando os funcionários do gabinete no bate -papo de violar a lei de registros federais. Fontes disseram à CNN que os detalhes compartilhados na mensagem do grupo do secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, foram classificados, embora o governo Trump tenha negado.

A American Supervision, o grupo de defesa sem fins lucrativos que trouxe o processo de preservação de registros, disse que a decisão de quinta-feira “marca um passo importante em direção à responsabilidade”. O grupo pediu no processo para os tribunais federais forçarem os funcionários do governo Trump a fazer melhor recordes.

“O público tem o direito de saber como as decisões sobre guerra e segurança nacional são tomadas-e a responsabilidade não desaparece apenas porque uma mensagem foi definida como delete automaticamente”, disse o diretor executivo interino do grupo, Chioma Chukwu, em comunicado.

O juiz concentrou-se na audiência judicial de 20 minutos de quinta-feira em “encontrar um terreno comum” entre o governo Trump e a supervisão americana, para que ele pudesse emitir uma ordem de restrição temporária à qual ambos os lados seriam passíveis.

Antes da audiência, o Departamento do Tesouro disse que já rastreou e preservou uma versão “parcial” do bate-papo para fins federais de manutenção de registros. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, fazia parte do bate -papo de sinalização de 15 de março, e o texto dessas mensagens agora é preservado, escreveu um funcionário do departamento ao tribunal em uma declaração juramentada.

Embora ele não tenha mencionado isso explicitamente, Boasberg também está presidindo o caso de alto perfil, desafiando a invocação de Trump de um poder de guerra raramente usado para deportar rapidamente os migrantes. O caso do sinal foi atribuído a Boasberg por acaso, disse o juiz, reconhecendo possíveis perguntas do público, explicando em detalhes como o sistema de atribuição de casos aleatório funciona no tribunal federal da DC.

Durante a audiência de quinta -feira, Boasberg também referenciou maliciosamente uma grande disputa no caso de deportação, sobre se o governo foi obrigado a seguir uma ordem que ele emitiu verbalmente do banco antes de colocar por escrito. Como ele contou ao advogado do Departamento de Justiça o que estava ordenando no caso de preservação de registros, disse Boasberg, com um sorriso: “Não se preocupe, será por escrito”.

Esta história foi atualizada com relatórios adicionais.

Katelyn Polantz e Kaanita Iyer, da CNN, contribuíram para este relatório.