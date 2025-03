Kim Kardashian e Skims não processando Lana del Rey, apesar dos relatórios

Kim Kardashian Não está tomando medidas legais contra Lana del Rey Sobre as reivindicações, o cantor não se referiu a uma campanha SKIMS como um anúncio pago on -line … O TMZ tem Leards.

Fontes com conhecimento direto do assento dizem à TMZ … as alegações de que a KK vai processar para processar o cantor por uma coleção de dia dos namorados de 2024 com LANA são categoricamente falsos.

As alegações inventadas começaram a se espalhar como um incêndio são as mídias sociais e na imprensa no fim de semana com as alegações da marca que Kim Skims iria processar Lana por US $ 1 milhão porque suas duas postagens para a campanha dos namorados não incluíram um “#AD”