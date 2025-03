Kyoji Horiguchi Sinais com o UFC, desocupado o título de Rizin

Kyoji Horiguchi está de volta ao UFC.

A estrela japonesa de 34 anos decidiu lançar o campeonato de peso mosca de Rizin para retornar ao octógono em 2025, anunciou durante o Rizin 50 no domingo. Horiguchi é um companheiro de equipe do campeão do peso da mosca do UFC Alexandre Pantoja.

O UFC ainda não anunciou uma data e oponente para sua luta de retorno.

“Estou indo para o UFC”, disse Horiguchi. “Vou me tornar o primeiro campeão japonês do UFC.”

Horiguchi lutou no UFC entre 2013 e 2016, perdendo apenas para o então campão Demetrious Johnson. Horiguchi optou por deixar a promoção em uma série de vitórias em três lutas para se juntar à Federação de Fighting de Rizin e agora retorna ao vencer seus últimos cinco adversários.

Horiguchi venceu 14 de 15 sob o banner de Rizin, batendo nomes como Manel Kape, Ian McCall e Yuki Motoya, e vingou sua única derrota para Kai Asakura. O talento da equipe americana também manteve os títulos de Rizin e Bellator Bantamweight simultaneamente durante sua corrida dominante no Japão, derrotando Darrion Caldwell duas vezes.

A Rizin anunciou que realizará um Grande Prêmio de Pesos Flywwwes este ano para determinar o novo campeão de 125 libras.