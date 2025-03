Lady Gaga processou o álbum ‘Mayhem’, Surf Company, diz que conseguiu o logotipo deles

Lady Gaga Está sendo arrastada para o tribunal por uma marca de prancha de surf que afirma que ela liderou o logotipo do seu novo álbum … de acordo com um novo processo.

A Lost International está processando Lady Gaga por infração de marca registrada por seu álbum “Mayhem” … alegando que eles possuem os direitos do termo usado no logotipo distinto da empresa de surf e que a USSE de Lady Gaga é basicamente idêntica.

No processo, obtido pela TMZ, Lost diz que está batendo uma versão estilizada de “Mayhem” em suas pranchas de surf e mercadorias por mais de uma década … e Gaga arrancou o design de seu último álbum.

Lost incluiu um visual lado a comunicação do logotipo do “caos” em seus produtos e a One Lady Gaga está usando o dela … e há notáveis ​​semelhantes.