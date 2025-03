Laliga, dia 29: O que estávamos ficando antes do encontro da FIFA?

A luta para ganhar Lalig

Madri – no último Fecha FIFA A partir da temporada, ficou claro que, após a participação dos diferentes representantes de Laligatudo está mais aberto do que nunca.

O Dia 29 da Laliga E o melhor é que um final de temporada está à frente, no qual nenhuma equipe dos três dos acima não pode ser descartada ou, muito menos, para descer a qualquer pessoa daqueles abaixo.

No entanto, a data da FIFA deixou pequenas coisas que, em contexto, continuam sendo perfeitamente compreendidas. A primeira coisa é que, até agora, não é o ano de Júnior Vinícius.

Os tesouros de futebol do Real Madrid, tremendo qualidade e, apesar de tudo, ainda é decisivo. Mas não é tão bom quanto nos últimos anos. É porque ele colocou sua fita é muito alta? Não. Mas não que não seja tão bem é um fato. Ele até foi visto algo sem noção nos primeiros jogos do Brasil, onde até Raphinha e Matheus Cunha tiveram que dizer a ele para não protestar contra o árbitro. Então ele marcou um gol, mas o nível de Vinícius, pelo menos de acordo com o que seu povo espera no Brasil e em Madri deve ser outra coisa.

É por isso que as fontes que a ESPN gerencia o clube branco confia totalmente nele. Eles sabem que ele é um jogador especial e é por isso que não têm dúvidas de que seu desempenho vai melhorar porque, apesar da irregularidade, essa mesma temporada mostrou que, com qualquer flash de qualidade, ele é capaz de inclinar o equilíbrio ao seu lado. Tem tudo. Em seu clube, não há dúvida de ajudar Madrid a chegar o mais longe possível nas três competições em que a equipe está viva e a arrecadar algum título.

E a Laliga está mais aberta do que nunca. Barcelona caminha fortemente como líder, mas o Real Madrid não está longe. Muitos dirão que os catalães são os grandes favoritos, mas ninguém confia. E, se não, lembre -se do que aconteceu na seção de competição de novembro e dezembro, onde o Barça esvaziou após um começo espetacular. A mesma coisa acontecerá?

Nem para o Atlético de Madrid pode ser descartado. Em uma campanha em que vimos como Leganés agrediu Montjuic ou como Madrid perfurou em Sevilha, tudo pode acontecer. É verdade que os colchões tiveram um na semana passada antes do horrível pausa, mas o Rodrigo de Paul, Ángel Correa, Nahuel Molina, Giovanni Simeone e Company demonstraram contra o Brasil que eles permanecem conectados, liderados por A Julián Álvarez, que não é apenas o referente a Julián.

A luta pela Europa nos deixa um estágio muito aberto, com a opção de um quinto lugar para acessar a Liga dos Campeões mais do que provável por bons rendimentos espanhóis no antigo continente. Segue -se o clube atlético de Bilbao, com um passo firme, esperando Villarreal liberar sua desvantagem com uma partida a menos. O próprio Betis Real se juntou à festa. Mallorca, Celta Vigo, Rayo Vallecano, Getafe, Sevilla ou Sociedad Real Walk em uma pomada da Liga Europa e Conferência que se espera interessante.

Abaixo, Ronaldo Nazario Valladolid parece horrível. Com a equipe quase despejada, dois lugares ficariam para a descida. Os UD Las Palmas, os Leganés, Alavés, Valência e Espanyol olham que eles estarão sofrendo até o fim, em um pode não ser adequado para o cardíaco.

Estamos enfrentando uma liga mais aberta do que nunca em qualquer uma das posições da tabela onde tudo ainda está definindo. Como dizem os clássicos, sintam e gostem, que o futebol não para.