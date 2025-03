Larry Johnson, Runnin ‘Rebel Stars lançando Doc na equipe de título UNLV ’90

Reproduza o conteúdo do vídeo

Johnson, Augmon e Hunt se juntaram Babcock … onde eles anunciaram o novo projeto, título UNLV: Kings of Vegas Que eles dizem que, de uma vez por todas, entregará a verdadeira história da famosa equipe, incluindo histórias nunca mais anteriores.

“Houve muitas histórias escritas sobre nós. Fomos discutidos”, acrescentou Augmon, continuando … “Uma coisa sobre essa história, e é a nossa história. Está proveniente de nossa visão, nossos olhos, nossos olhos, nossa voz e vamos deixar ficar com isso!”

Obviamente, a equipe de 1989-1990, treinada pelo lendário Jerry TarkanianEntrou no torneio como uma semente número um. Depois de derrotar o Arkansas-Little Rock, Ohio State, Ball State e Loyola Marymount, os rebeldes de Runnin enfrentaram a Georgia Tech com uma viagem ao jogo do campeonato em jogo.