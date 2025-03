Larry Tamblyn – Um membro fundador da banda influente The Standells and Brother to Ator Russ Tamblyn – morreu … de acordo com um post de mídia social por um membro da família.

Dennis Tamblyn – O sobrinho de Larry- anuncia as tristes notícias em um post no Facebook … dizendo aos fãs que seu tio faleceu no sábado e lembrando sua “vida incrível”.

Tamblyn mencionou particularmente uma lembrança de seu tio ficar com ele no Arizona há vários anos … acrescentando que seu tio ainda estava fazendo da música nos últimos anos. Ele não provou uma causa de morte.

Como mencionamos … Larry era um membro fundador do The Standells – uma banda de rock dos anos 1960 que tocou tocou o que a descrição descreveu como uma versão inicial do Punk Music. O grupo foi inspirado pelos grupos lendários como as pistolas sexuais e os Ramones.

O maior sucesso da banda “Dirty Water” Heads 11 são as paradas dos EUA em 1965 … e é Endurud nos últimos 50 anos, graças às equipes esportivas de Boston – o Boston Red Sox e o Boston Bruins tocam a faixa após os assuntos da pista.

A banda lançou cinco álbuns de estúdio ao longo dos anos … O título mais recente “Bump” foi lançado em 2013.

Larry era o irmão mais novo de Russ Tamblyn … um candidato a prêmio e estrela do filme de 1961 “West Side Story”. Larry também era o tio de “A Irmandade das Calças Viajantes” e “Joana of Arc”, atriz Amber TamblynPara.

Larry tinha 82 anos.