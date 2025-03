Lauren Sanchez e Jeff Bezos deixam a Dolce & Gabbana Store com várias sacolas

Confira as fotos … os dois foram baleados saindo da loja em traje elegante-Bezos no ‘Fit e Sanchez totalmente preto, vestindo um casaco cinza sobre sua blusa preta.

Conversamos com o irmão de Lauren, PaulDo lado de fora de um home depósito na semana passada … e, ele gostou As próximas núpcias de sua irmã Para Princesa Diana dando Rei Charles‘Casamento no início dos anos 80.