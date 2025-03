Leão espera em 40 dias para ter uma resolução definitiva do TAS

Fontes apontam que León levará seu caso ao TAS, em um procedimento expresso para ter uma resolução dentro de um período máximo de 40 dias

Clube León Ele não perde a esperança de recuperar seu lugar no Copa do Mundo do Clubeatravés de uma opinião do Tribunal de Arbitragem de Esportes (TAS) que lhes permite ocupar o site que o FIFA Ele os removeu na semana passada para a multipropiedade. O clube espera ter uma resolução dentro de 40 dias.

Fontes próximas à equipe do Liga MX comentou ESPN Que nesta semana seus protestos interromperão no Tribunal de Arbitragem de Esportes, onde procurarão demonstrar que são uma entidade independente no econômico e nos esportes, com relação ao clube de Pachuca, apesar de pertencer ao mesmo grupo de negócios.

Os diretores do León estão apenas esperando por FIFA Esclareça as razões pelas quais ele os excluiu do torneio e não da Tuzos, uma equipe que também faz parte do Grupo Pachuca. Isso é relevante porque a partir daí você deve argumentar o protesto que será colocado no Que E, posteriormente, o Tribunal decide se aceita o caso do feroz.

Fontes apontam que León levará seu caso ao TAS, em um procedimento expresso para ter uma resolução dentro de um período máximo de 40 dias. Imag7

A mesma fonte apontou que devido à proximidade do Copa do Mundo do Clube, León Eles farão os esforços necessários para que haja uma resolução expressa sobre o assunto e esperam que o mais tardar 40 dias eles conhecem a decisão final do Isto, negativo ou positivo em relação à sua intenção de jogar o torneio em junho próximo.

No momento, o FIFA Mantenha a decisão de quem ocupará o lugar do León No torneio, eles não querem nenhum novo conflito. Portanto, o corpo governante do futebol mundial esperará tudo o possível pela decisão final do Que Definir quem complementará o Grupo D do concurso, ao lado de Chelsea, Flamengo e a esportiva esportiva da Tunísia.

O que León precisa apelar para seu lugar na FIFA?

Ele León está esperando pelo FIFA Explique a razão pela qual foi excluída de Copa do Mundo de Clube 2025mas você pode ir para Que Imediatamente, porque sua exclusão já foi consumida.

Nele Queele León Você tem a possibilidade de apelar à decisão do FIFA E, de acordo com a própria equipe, o argumento mais forte é que os regulamentos do Copa do Mundo do Clubeque proíbe a multiprofidade, foi publicado depois que ambas as equipes já foram classificadas no concurso que será disputado no verão.

León Você precisa apresentar seu caso o mais rápido possível antes do Que E espere que o tribunal aceite, além de concordar em resolvê -lo expressamente.

Ele Que Participa, em média, 300 casos por ano e leva entre seis meses ou um ano para resolver cada um. A vantagem do León é que já existe um procedimento aberto relacionado à sua exclusão de Copa do Mundo do Clubefabricado pelo Alajuense da Costa Rica, e poderia favorê -lo, caso o veredicto seja que a equipe de Emerald atenda aos requisitos para ir ao torneio de verão.