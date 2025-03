León: investimento milionário para clubes de clubes que balançam

James Rodríguez lidera os reforços que chegaram a León e com os quais ele procurou fazer uma boa participação na Copa do Mundo do Clube

MÉXICO.- León fez um investimento superior a 20 milhões de dólares para o Copa do Mundo do Clubemas com a exclusão que o clube mexicano recebeu do FIFAdevido ao MultiPropiedadO investimento de Fiera está à deriva.

Quando o León Ele foi coroado na Liga dos Campeões da CONCACAF, a Diretiva Verdes Panzas começou a planejar sua participação no Copa do Mundo do Clube y A primeira coisa foi reforçar. Desde a abertura de 2024 até o momento, 13 jogadores chegaram à equipe.

A contratação mais atraente de León Era o colombiano James Rodríguez Nesta Clausura 2025. O colombiano chegou como jogador livre, mas teria assinado um contrato perto de 10 milhões de dólares por dois anos e com a promessa de participar Copa do Mundo do Clube.

“Ele Copa do Mundo do Clube também influenciou (em sua contratação); É uma grande competição que eu quero jogar e os curtos torneios se saem bem. Esperamos entrar em boa forma, assim como a equipe ”, disse ele ao chegar ao México James Rodríguez.

Dos outros cinco estrangeiros contratados no ano passado por LeónSteven Mendoza e Emiliano Rigoni chegaram após o final do contrato com o clube anterior; No entanto, Rodrigo Echeverría, Nicolás Fonseca e Jhonder Cádiz foram adquiridos para uma figura perto de 10 milhões de dólares.

Para esse valor, teríamos que adicionar um salário próximo aos milhões de dólares semestrais de Andrés Guardado, que havia anunciado sua aposentadoria em novembro; No entanto, ele foi convencido pelo presidente do clube, José Jesús Martínez Murguía, de retornar e terminar sua carreira precisamente no Copa do Mundo do Clube.

Andrés Guardado comentou depois de deixar sua breve aposentadoria que todo o crédito foi dado ao seu presidente. “Ele era o principal teimosa a falar comigo e me dizer: ‘Eu já é bastardo, sem mãe …, ele volta’. Depois de férias, visito o clube e lá estava Jesus e ele me diz: ‘Eu queria você Copa do Mundo do Clube. Você não pode ir quando saiu, eu comecei a colocar o veneno e comecei a dizer. ‘Eu penso que sim”.

Então, León continuou a criar o caminho para o Copa do Mundo do Clube, Embora agora seu lugar esteja vago.

Quanto León parava de entrar em prêmios?

Decisão da FIFA de excluir León do Copa do Mundo do Clube Ele sairia, pelo menos, sem os 10 milhões de euros (10,7 milhões de dólares) que teriam recebido apenas por participar; Jogando em oitavos adicionou sete milhões (7,5 milhões de pesos) a mais e, para as quartas de final, outros 12 (12,9 MDD), números com os quais alcançariam números negros.

Alajuense de Costa Rica colocou um zancadilla não apenas para Leónmas para o grupo Pachuca e o mesmo futebol mexicano.

Para esmeraldas, é necessário apenas esperar o processo e a resolução do Que Isso definirá se a Copa do Mundo de Clubes da Fair. Ele Que Você deve receber a posição do mesmo em 2 de abril LeónPachuca e FIFA, em torno da discordância apresentada por Alajuensense há mais de um mês.