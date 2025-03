León protesto contra a FIFA por sua exclusão da Copa do Mundo do Clube

Os jogadores da equipe Esmeralda mostraram um cobertor para expressar sua discordância para a marginalização da competição internacional

León – os jogadores do León Eles protestaram contra o FIFA para a decisão de deixá -los fora do Copa do Mundo do Clube Para o tema da multiplidade. Antes do jogo contra Pumastoda a equipe empregou um banner com um lema no qual deixaram claro que defenderiam sua oportunidade de jogar o torneio intercontinental.

“Todos nós vencemos, juntos nós defendemos”, lia no cobertor que mantinha toda a equipe no tribunal do meio, minutos antes da partida antes dos felinos no 13º dia dos 13 Liga MX.

Da mesma forma, os fãs de Emerald mostraram um banner nas arquibancadas com a mensagem: “Todos nós vencemos, juntos o defendemos. A bola não está manchada”.

León disse que defenderá seu site na Copa do Mundo do Clube. Imag7

Isso como protesto à decisão do FIFA de excluir al León do Copa do Mundo do Clube Isso será realizado no próximo verão nos Estados Unidos, para o relacionamento próximo que mantém com PachucaClube que também recebeu um ingresso para competição.

Sexta -feira passada, alguns elementos da caixa Bajío, bem como Eduardo Berizzotimoneiro do clube, eles apontaram seu descontentamento para a medida que levou o corpo governante do futebol mundial.

James Rodríguez Ele afirmou naquela conferência de imprensa que a medida era injusta e deixou claro que o FIFA Ele tinha outros interesses em deixar de fora os da Bajío.

“O interesse vai além de muitas coisas, que León Estar fora; Tenho dúvidas sobre todas essas coisas, isso é estranho e acho que há um interesse muito grande para outra equipe estar lá. Então eu acho FIFA Você tem que ‘colocar baterias’ com isso, porque tenho dúvidas e futebol que acho que está manchado ”, ele disse James.

“É uma grande injustiça, eu não apenas digo, mas todos aqueles que estão aqui. Como o professor diz e, como diz Stiven Barreiiro, acho que ele ganhou tudo dentro do campo. Quatro dos que estão aqui hoje (conferência de imprensa), acho que eles sabem que tudo não é.