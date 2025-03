Lewandowski e Szczesny, dois postes que fazem história no Barça

O primeiro jogador de futebol polonês da História do Barça, Lewandowski, tem três gols para alcançar o Centenar, e Szczesny aspira a adicionar seus primeiros 20 jogos sem perder.

BARCELONA – Wojciech Szczesny chegou ao Barça quase por acaso e, após seis meses de ser recebido com uma zombaria até as portas de fazer história no clube. E se o goleiro está nessa rota histórica, também há seu compatriota Robert Lewandowski. O objetivo de permanecer invicto e o atacante por marcar gols, sua razão de ser.

Lewandowski, de fato, já conquistou um lugar nos livros do clube, tornando -se o primeiro jogador de futebol polonês da história do Barça. Dois jogadores de handebol (Bogdan Wenta e Kamil Syprzak) e um de basquete (Maciej Lampe) o precederam e depois dele, durante o verão de 2024, Ewa Pajor se tornou o primeiro jogador de futebol da equipe feminina … Mas o veterano, determinado e unnógico, de Joan LaPorta para a assinatura do veterano.

Antes de concluir sua terceira temporada no Barça Lewandowski, entende -se que ele excederá 100 gols marcados, um número que apenas 21 jogadores obtiveram ao longo da história. Seu duplo contra Girona o catapultou para 97 gols depois de ter excedido os 94 do lendário Ronaldinho e deixando para trás o não menos mítico José Mari Bakero, que ficou em 93 gols.

O mais especial é que sua média está se aproximando, no futebol moderno, às figuras espetaculares que o Barça assinou o intocável Luis Suárez, que em seus primeiros 137 jogos com o Barça (aqueles que agora acrescenta Lewandowski) comemoraram 113 gols, na média, a ingresso, a que se destaca e que mantém o Uruguyan.

O esmalte, a quem eles precederam na lista PEDRI com 99 gols, Asensi com 101, Zaldúa com 104 e Neymar com 105, excede os 90 gols que Eto’o marcaram em seus primeiros 137 jogos com o BARCA (totalizou 130 em 199 em 199 ou o mesmo que 78 que se reúnem em 23 anos com o número de reuniões (total.

Com mais uma temporada do contrato, não é impossível, pelo contrário, que Lewandowski (hoje 23º cineasta da entidade) furta entre os dez maiores artilheiros da história do clube do Barça, uma lista que Ángel Arocha agora fecha com 127 gols.

Lewandowski e Szczesny, em um treinamento de Barcelona. EPA

Goleiro do talismã

Mas, como Lewandowski está perto de entrar na história de seus discos de pontuação, Szczesny está prestes a permanecer invicto desde que estreou como Barça em Barbastro, em uma partida da Copa que derrotou a equipe do Barça por 0-4 e, após o que ninguém se aventurou que quase três meses depois seria indiscutível sob bastões.

Removido depois de terminar na última temporada nas fileiras da Juventus, hoje o gol polonês adiciona 18 jogos com o Barcelona … sem ter perdido uma (16 vitórias e 2 empates), aproximando -se dos 20 primeiros sem derrota que apenas cinco jogadores alcançaram: Cesc Fàbregas, Johan Cruyff, Coutinho, Celades e Paulinho.

O recorde é apreciado pelo CESC, que ligou suas primeiras 30 reuniões do Barça na temporada 2011-12 sem perder (21 vitórias e 9 empates) até a equipe de Guardiola em Pamplona (3-2) contra osasuna na liga Falls. Paulinho alcançou 25 jogos na temporada 2017-18 (19 vitórias e 6 empates) com uma derrota (1-0) no copo contra o Espanyol; Atrás, estão os 23 primeiros reuniões de Johan Cruyff (18 vitórias e 5 empates) que acabaram caindo na liga (2-0) no campo do Atlético de Madrid, o mesmo rival que em 1996 fechou na final da Copa (0-1) a sequência de 21 jogos de Albert Celades (15-6). O último da lista terminou nesses 20 jogos: Philippe Coutinho acrescentou 14 vitórias e 6 empates em 2018 até perder em uma visita inconseqüente (o Barça já era campeão da liga) para Levante, que foi imposto por 5-4.

A lesão de Ter Stegen causou sua assinatura surpreendente e o aparecimento de poucas vozes entre jornalistas que consideravam pouco menos que a aposta de um insulto, aconselhada por Lewandowski, por assinar um cara que havia sido aposentado e abandonado qualquer dieta e preparação física por quase cinco meses.

Szczesny permaneceu à sombra de Iñaki Peña … até que ele parou de ser, quando o treinador lhe deu a posição após a Super Cup espanhola e, apesar de sua estréia desastrosa em campeões em frente ao Benfica.

A partir daí, no entanto, e defendido pelo treinador alemão, o desempenho do polonês melhorou ostensivamente, sendo a chave para manter a marca Barça e vincular essas nove vitórias em Laliga, fato que motivou o interesse do clube em oferecer -lhe a renovação de seu contrato que acaba no final do curso.