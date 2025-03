Lewandowski torna o impossível possível

O polonês quebrou o empate e certificou a vitória com uma dupla definitiva no destino da partida contra Girona e transcendental na corrida pela Laliga.

BARCELONA – Robert Lewandowski já tem 97 gols em 137 partidas oficiais com o Barça. No futebol moderno, apenas Luis Suárez (113 gols em suas primeiras 137 reuniões de Azulgrana) excede as médias do atacante polonês, que no campeonato da liga essas 25 metas, líder na classificação de cineastas … e vital para entender a liderança deste Barça lançado.

A equipe de Flick acrescentou sua nona vitória ao tópico da liga, sua 20ª partida sem saber a derrota e deu outro golpe a uma classificação da qual ele provavelmente foi definitivamente, o Atlético, que não saiu do vínculo em sua visita a Espanyol e já permaneceu nove pontos atrás desse líder indisposto.

Lewandowski acrescenta 25 gols na Laliga e 38 em todas as competições para se tornar o estilete definitivo desse Barça que poderia viver sem Raphinha, mas é entendido impossível sem o polimento. Por mais impossível parecia que ele chegou ao leilão que deu à sua equipe por 2 a 1, terminando na mídia chilena a assistência de Fermín, quando a bola quase já deveria ser Gazzaniga.

Robert Lewandowski comemora contra Girona. Efe

“O mais importante é a confiança e, se eu souber que a bola virá até mim, tenho o objetivo em minha mente”, revelou o atacante à conclusão do atacante, explicando o alcance desse objetivo em uma aparência impossível … “Sim, foi transcendente porque levou o caminho para a vitória e foi uma vitória muito importante”.

“Atingir os cem gols com o Barcelona é um dos meus grandes objetivos; é um sonho e ainda há jogos suficientes pela frente. Queremos jogar a final da Copa, a Liga dos Campeões, a liga … estamos nesse caminho” resumiu um Lewandowski que ao seu veterano acrescenta excelência. O cara que vem onde ninguém faz.

Fermín, sempre

Não é indiscutível, mas um jogador de futebol indispensável é entendido neste Barça. Lutador sem fim, Fermín López acrescenta uma qualidade inquestionável ao seu futebol e, quando Flick o lida não apenas não o decepciona … Além disso, ele faz com que as dores de cabeça argumentam para tirá -lo da equipe inicial.

Em um modelo de tanta qualidade quanto a de Barcelona no centro do campo, jogadores como Fermín devem ser vital, porque são a segunda unidade em que você sempre pode confiar. Contra Girona, como fez na quinta -feira passada contra osasuna, ele voltou para fazer uma exposição real a esse respeito.