Liga MX: Eu sei o que permaneceu o Clausura 2025 antes da data da FIFA?

Cinco datas permanecem na fase regular deste torneio mexicano, que pretende ter parcelas emocionantes para resolver

Ele Fechando 2025 em Liga MX está de volta depois Fecha FIFA e promete um fechamento atraente da fase regular, graças às diferentes parcelas que foram desenvolvidas durante a caminhada e que terminarão nos próximos cinco dias que permanecem nesse caso, para saber mais tarde as equipes que avançarão diretamente para Liguillaassim como aqueles que lutarão por uma passagem na rodada de Play-in.

Após doze compromissos no campeonato, o Tricampeón América Continua sendo um líder na classificação com 27 pontos e o rival para vencer, enquanto León É proposto como um forte oponente à corrente BluecRema a partir da segunda etapa com 26 unidades, bem como Tigres (25) y Toluca (24) nas linhas subsequentes. Por sua parte, Cruz Azul (22) y Necaxa (21) Preencha a zona de classificação direta para a fase final do torneio.

Na faixa de Play-in Eles estão localizados Pachuca (21), Monterrey (19), FC Juárez (18) y Chivas (16), Con Pumas (14), Mazzatlán fc (13), Atlas (13) y Querétaro (13) Aguardando uma combinação de resultados para ganhar favores nas dez melhores times no semestre atual do futebol mexicano.

América é o líder do Clausura 2025 e o rival de superar Imag7

América y León Eles lutaram pela liderança geral desde o dia 3 do Fechando 2025com a ‘Fiera’ como uma equipe que passou um número maior de dias no topo (8); No entanto, o Azulcrema Club chegou ao intervalo da FIFA de uma maneira melhor e atualmente ocupa a posição de honra.

Antes da pausa devido à atividade internacional, América Bata 1-3 Al Atlas no tribunal do estádio Jalisco e girou cinco duelos sem derrota, enquanto León acorrentou um segundo obstáculo, depois de cair como uma visita a Necaxa no Victoria 2-1 Stadium.

León Ele assinou o meio -campista colombiano para enfrentar o Fechando 2025 em Liga MX e com vistas à Copa do Mundo de 2025 do Club; No entanto, o sonho de esmeralda por competir na feira que reunirá os 32 melhores clubes do mundo está nas mãos do Tribunal de Arbitragem de Esportes (TAS, para seu acrônimo em francês), porque Pachuca também irá para essa nomeação e ambos pertencem a uma multiplicação do futebol mexicano.

“A Copa do Mundo do Clube também influenciou (na assinatura); é uma grande competição que eu quero jogar e os curtos torneios se saem bem. Esperamos entrar em boa forma, assim como o time”, disse James Rodríguez em sua chegada ao México.

O zagueiro espanhol foi expulso na visita de Rayados um Pumas No Estádio Olímpico da Universidade, porque ele chutou o atacante Guillermo Martínez durante uma ação que ocorreu no centro da quadra, e o próximo jogo será perdido, contra Tijuana no estádio do BBVA, porque o ato refletiu “culpado de comportamento violento”.

Da sua apresentação com Rayadosno dia 8 antes Atlético de San LuisSergio Ramos assumiu o papel como uma voz de comando na defesa e líder do modelo. Além disso, ele contribuiu com dois objetivos, antes Cruz Azul y Santos Laguna em Liga MXassim como outro em Copa dos Campeões da CONCACAF frente a Vancouver Whitecaps.

Os hidrolys se beneficiaram do gentilez de mudança de mudança de diber para obter resultados positivos no que está acontecendo no torneio, mas o eixo de ataque colombiano sofreu uma microfratura durante o duelo contra León Antes da pausa da FIFA, para a qual estará em baixa pelo menos um mês.

Cambindo Ele suspendeu uma caminhada sólida em direção ao campeonato de gols individuais, na maioria dos intervalos até agora com 11 gols e uma média de 81,09 minutos, com John Kennedy, atacante de Pachuca (9 objetivos; 87,44 min.) E Uros Durdevic, atacante do Atlas (9 objetivos; 113 min.), Como seus perseguidores mais próximos, e que estão disponíveis para os próximos duelos de seus respectivos clubes.

Ambos os clubes estão passando por uma mudança recente no banco, com a respectiva saída de Gustavo Lema e Óscar García devido a maus resultados, e estão localizados no limiar da área correspondente ao Jogar–em: Pumas Está no décimo primeiro passo com 14 pontos e Chivas Olhe atentamente para os felinos no espelho retrovisor como décimo com 16 unidades.

Com cinco duelos à frente no Fechando 2025o calendário para Pumas é composto por uma visita consecutiva dupla, na frente de León y Cruz Azulbem como mais dois jogos contra seu hobby, contra FC Juárez y Santos Lagunaalém de um duelo final na fase regular antes Tigres Em Nuevo León.

Por sua parte, Chivas Alterna Locia e visite até o final da fase regular no Fechando 2025Con Cruz AzulAssim, RayadosAssim, Mazzatlán fcAssim, Puebla y Atlas como oponentes.

Vale a pena mencionar que o ônus dos jogos para Pumas Aumenta, porque eles competirão por um ingresso para a Copa da Concacaf para Vancouver Whitecaps em dias após os duelos contra Cruz Azul como León E esse ritmo pode ser mantido para o resto de abril e maio, caso eles progrida como redondos.

Desde que ele tomou a tarefa difícil de manter a equipe no nível competitivo que Martín Anselmi mostrou até sua partida abrupta do banco celestial, o treinador Vicente Sánchez Registre um equilíbrio em Liga MX De duas derrotas, três empates e seis vitórias à frente da equipe, com uma sequência positiva de cinco jogos consecutivos sem perder.

Como quinta etapa da classificação com 22 pontos, Cruz Azul Ele terá cinco evidências de incêndio perante os rivais que enviarão seu desempenho ao julgamento e serão de vital importância para agradar um hobby que não tenha voltado com o uruguaio na área técnica, apesar do fato de os números apoiarem sua administração.

No dia 13, a ‘máquina’ visitará Chivas No estádio Akron a portas fechadas, depois use Cuauhtémoc (Puebla) como uma casa para receber Pumasencontrará o estádio azul -Crema-, que agora serve como uma casa do Américavocê receberá um León na universidade olímpica e fechará a fase regular em casa do Toluca.