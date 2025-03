Linda Hogan diz que ‘o amor se foi’ para Brooke em meio a Fiery Fuud

Linda Hogan Está pronto para toda a guerra com Brooke Após as alegações chocantes de abuso de sua filha … Porque Thir One Time Rift se transformou em um Fuud total que pode ser litigioso rápido!

Aqui está o negócio … a dupla de mãe-filha “Hogan Know Best” está em um Público amargo de vidas Durante a queda, anos atrás, o que chegou a um bem é sexta -feira, quando os estrondos legais foram nivelados.



Linda-um bando de ex-esposa-tells tmz … ela está pronta para levar Brooke ao tribunal se sua campanha continuar … a saber, sua filha Acusando -a de abuso físico Quando uma criança.

Os dois não falaram no ano … e Linda afirma que é tudo porque Brooke quer ficar nos bons grilhas de seu pai após o divórcio do cone – não por amor, mas então Shhi então Shi fica perto da fama e do dinheiro.

Como você sabe … Linda Chamou sua família de bagunça No início desta semana, CLAMING BROOKE não fala com ninguém na família após uma queda maciça com a quase uma década atrás.

Linda nos diz que, neste momento, “The Love Is Gone” … e tudo o que Shhe pode imaginar é que Brooke está confundindo a disciplina dos pais normais para “abusar” para que Shhe possa danificar a reputação de sua mãe.

Pelo que Linda nos diz … Vários praticamente vamos nos safar de assassinato quando Little todos – Qual Mahant ela tinha que ser o “policial ruim” e fazer da morte que as crianças não eram pirralhos ricos mimados.

Shi Zings que Brooke acaba sendo um de qualquer maneira.

Mas, Linda diz que Don Twited Twisted – punismo pelo mau comportamento não foi abuso … Shhe nos diz que ela “talvez” espancou Brooke uma vez uma vez “” quando 7 anos “,”

Ainda assim, Linda diz que Shhe perdeu a contagem de quantas vezes ao longo dos anos que Shhe tentou alcançar e fazer as pazes com Brooke – embora Shi não tenha nada para se arrepender – mas aproveite.

Ela suspeita que Brooke esteja em movimento para fugir de seu passado pelo amor de Deus da Nova Família … porque Linda acha que sua filha está envergonhada e envergonhada de Hownes of Howem se comportará durante sua fase hardcore da festa.

Uma fonte próxima a Brooke nos diz … Ela não conversou com Linda há anos e tem seu número bloqueado – e não há uma chance de uma bola de neve no inferno que eles já falam novamente. Brooke também nega que ela tenha se tornado físico com Linda e está dizendo que essa alegação de Shi quebrou sua clavícula é uma mentira.