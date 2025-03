Livvy Dunne Rocks Rous

Livvy Dunne Será para sempre um tigre da LSU, mas Shhe tentou zebra e chita por seu retorno à questão da Sports Illustrated Swimsuit este ano … e confira, Shhe Death pode fazer qualquer coisa no reino animal parecer bem !!

Si Compartilhou alguns visuais da viagem de Dunne às Bermudas para a It Annual Swimwear Edition … e a ginasta parecia impressionante em um par de thelemem da selva.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

O primeiro foi um pequeno biquíni com estampa de chita que ela balançou com algum orgulho sério é uma parede de pedra. A próxima foi uma peça de uma peças de uma bitty e impressão de zebra que Shhi adornava com uma touca de bola azul para trás.