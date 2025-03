Logan, Jake Paul Open Up está ficando nariz, Jutta é uma placa para o novo reality show

Reproduza o conteúdo do vídeo



Lesma dando Jake Paul Fizeram seu nome documentando suas vidas para os fãs, mas eles agora descascam a cortina de volta ainda mais em um novo reality show … e eles dizem TMZ Sports Os espectadores os farão de uma maneira que nunca mostraram o mundo – até agora.

A série original Max de Paul Bros, “Paul American”, está prevista para o hit da plataforma na quinta -feira … e nós chats com as duas sensações sobre como era o processo para eles como para eles como para a grande estréia.

Embora eles não tenham uma curta duração na frente da câmera, Logan e Jake admitiram que foi uma luta desistir do controle sobre seu conteúdo com outro.

“Acho que a maior coisa é que, nos vlogs, você meio que para de filmar quando são os momentos que os momentos que em nossa vida séria”, disse Jake. “Com a TV, esses são os momentos em que você continua filmando e depois o divulga”.

“Então, acho que todos na família tiveram que se acostumar com toda a loucura que está fora e o drama que o acompanha dentro da família”.

“Eu acho que tem sido muito louco e causou muitos problemas familiares, mas aqui estamos. 27 de março, vai ser ótimo !!”

Logan compartilhou uma opinião semelhante … acrescentando: “Foi íntimo e parecia um pouco invasivo no começo”.

“Onde você está filmando um reality show, o que torna a bondade ser vulnerável e, às vezes, não é fácil fazer isso com 10 pessoas extras na sala na sala que estão estranhas estranhas a princípio com grandes câmeras”.

“Mas é para isso que nos inscrevemos e colocamos entretenimento em primeiro lugar, o tipo de interesse próprio e acho que temos um produto muito, muito bom”.

Não apenas os Pauls encontraram sucesso em todos os empreendimentos que eles têm purseud, mas suas vidas pessoais alcançaram novos patamar Nariz agdal E os dois receberam uma criança juntos no ano passado … enquanto 28 anos estão em um relacionamento com o campeão do mundo Speed ​​Spinista Jutta LeerdamPara.

Naturalmente, seus romanos aparecem muito no show … mas Logan recebeu algumas discussões em série primeiro.

”[It was] Não é fácil e eu não sei se eles gostam, ainda em uma prancha “, disse ele.” Temos parceiros tão incríveis que, tipo, eu quero mostrar nariz para o mundo e convenci a ela a fazer o show e estou feliz por ter feito porque, obviamente, ela é parte integrante da minha vida. Ela é como, metade da minha vida e agora a mais de nós na minha filha, que é literalmente nascida na TV, o que é louco.

“Mas colocamos as damas no quadro e, sinceramente, é parte do motivo pelo qual esse programa está sendo feito porque é uma comunicação – nossa vida de amor ao vivo – que a internet nunca nunca se divertiu antes”.



Até Logan ficou surpreso com o que as câmeras capturaram … especialmente como Jake Jake interage com sua namorada.

“Como seu irmão, é uma loucura que Jake Paul In Love cria e acho que as pessoas ficarão chocadas com isso”.

Quanto à promoção deles que enganou os fãs a pensar que uma luta de boxe estava caindo … perguntamos que Paul vs. Paul Bout faria em financeiramente – e há mais o único.