Logan Paul revela que estendeu a mão para Dana White sobre a luta no UFC, mas CM Punk provavelmente ‘f*ckked It Up’ para todos os lutadores profissionais

Logan Paul há muito fala sobre potencialmente se mudar para o MMA, mas acontece que o YouTuber e o lutador profissional realmente tentou fazer sua estréia em 2024, mas sua oferta foi rejeitada.

Enquanto ele está muito ocupado hoje em dia, o WWE Superstar, de 29 anos, revelou no último episódio de seu podcast que ele estendeu a mão para Dana White sobre potencialmente aparecer um dos eventos de letreiro realizado no ano passado. Infelizmente, Paulo diz que a falta de resposta de White essencialmente lhe deu a resposta.

“Eu disse a Dana para o UFC 300, eu mandei uma mensagem para ele ‘Ei, cara, considere -me disponível para lutar no undercard na esfera”, disse Paul. “Basicamente me ignorou completamente, o que acho que fala muito. Eu não o incomodei com isso desde então.

“Eu acho a luta certa, a quantidade certa de dinheiro [I would do it]e eu sou um artista no final do dia. ”

Agora, Paul realmente referenciou duas cartas diferentes com o UFC 300 ocorrendo em abril passado na T-Mobile Arena em Las Vegas, enquanto o UFC 306 foi realizado na esfera. De qualquer maneira, Paul não recebeu exatamente uma resposta entusiasmada de White, então ele apenas deixou a idéia ir.

Por todas as maneiras pelas quais Paulo pode realmente ser mais adequado para uma carreira em potencial no MMA com experiência em luta livre-ele foi um terceiro lugar nas finais do estado em Ohio-ele sente que talvez outro destaque da WWE possa ter arruinado para todos os outros.

Em 2014, o CM Punk-o nome verdadeiro Phil Brooks-assinou um acordo com várias lutas para competir no UFC depois que ele deixou a WWE. Ele fez sua estréia menos de dois anos depois, mas as coisas não terminaram bem para ele com punk sofrendo uma perda de submissão na primeira rodada para Mickey Gall e depois abandonou uma decisão unânime para Mike Jackson em sua única outra luta no UFC em 2018.

Desde então, Punk voltou à WWE, onde é uma das maiores estrelas da organização, mas Paul não pode deixar de se perguntar se seu experimento fracassado no UFC poderia ter convencido White a passar por futuros lutadores profissionais que desejam fazer a mesma jogada.

“Ele fodiu”, disse Paul sobre Punk. “Ele fodiu e depois que Dana estava como ‘eu nunca vou fazer isso de novo’.

“Mas cara, eu não sou cm punk. Ele é um ótimo lutador, não um lutador do UFC. Acho que seria um lutador muito melhor do UFC do que apenas um boxeador. Minha habilidade é lutar. Sou um lutador.”

O histórico de Paul no wrestling amador, combinado com as habilidades que ele adquiriu através de algumas partidas de boxe, incluindo um confronto contra Floyd Mayweather, pode torná -lo mais adequado para pelo menos tentar o MMA, mas não parece que isso nunca vai acontecer.

Por mais que ele considerasse seriamente a mudança quando estendeu a mão para o CEO do UFC com sua oferta, Paul diz que agora está dedicado mais do que nunca à sua carreira na WWE.

“Acho que encontrei um caminho”, disse Paul. “Sou uma superestrela da WWE agora, e é uma das únicas coisas que fiz na minha vida em que me sinto tão em casa como ‘oh, você era meio que pretendia fazer isso.’ Não sei se quero me afastar disso no momento e dedicar tempo a algo que seria como uma missão lateral neste momento. ”