Lotomania: resultado do concurso 2752

Sorteio ocorreu nesta sexta-feira (28). Nenhuma aposta acertou os 20 números e nenhuma aposta teve 0 acertos. Estimativa do prêmio do próximo concurso, que será realizado na segunda-feira (31), é de R$ 1,2 milhão. Resultado da Lotomania

Veja abaixo os números do sorteio do concurso 2752 da Lotomania realizado nesta sexta-feira (28):

9 – 14 – 23 – 25 – 27 – 30 – 31 – 32 – 44 – 48 – 53 – 54 – 66 – 71 – 76 – 83 – 84 – 93 – 95 – 99

Confira o resultado do sorteio da Lotomania.

Veja quantas apostas foram premiadas no concurso 2752:

Ninguém conseguiu os 20 acertos, e a premiação acumulou para R$ 1,2 milhão;

19 acertos: 4 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 43.128,44;

18 acertos: 34 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3.171,21;

17 acertos: 368 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 292,99;

16 acertos: 2.221 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 48,54;

15 acertos: 9.739 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 11,07;

0 acertos: não houve aposta ganhadora.

O próximo sorteio acontece na segunda-feira (31).

Como jogar na Lotomania

Na Lotomania, é preciso escolher 50 números dentre os 100 disponíveis no volante. É possível marcar menos de 50 números e deixar que o sistema complete o jogo. Também há a opção pela Surpresinha: nesta modalidade, os números são escolhidos pela Caixa Econômica Federal, que administra a loteria.

São premiadas as apostas que acertarem 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

O valor da aposta é único, de R$ 3 para jogar 50 números. Confira a chance de acertos:

Chances de acerto e valor da aposta

A divisão do prêmio é a seguinte:

45% entre os acertadores dos 20 números sorteados;

16% entre os acertadores de 19 dos 20 números sorteados;

10% entre os acertadores de 18 dos 20 números sorteados;

7% entre os acertadores de 17 dos 20 números sorteados;

7% entre os acertadores de 16 dos 20 números sorteados;

7% entre os acertadores de 15 dos 20 números sorteados;

8% entre os acertadores de nenhum dos 20 números sorteados.

Não existindo aposta premiada de nenhum acerto, o prêmio acumula para o concurso subsequente na faixa de premiação de 20 acertos. Nas demais quantidades de acerto, o prêmio acumula em sua respectiva faixa de premiação.

O que é a Teimosinha da Lotomania

Na Teimosinha da Lotomania, o apostador concorre com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos.

Sorteio da Lotomania

A Lotomania tem sorteios que ocorrem às segundas-feiras, às quartas-feiras e às sextas-feiras, às 20h.

Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pela Caixa Econômica Federal. Clique aqui para saber mais. Se houver novas informações relevantes, a reportagem pode ser atualizada.

