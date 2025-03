Luke Rockhold implora a Donald Trump para ajudar Cain Velasquez.

Reproduza o conteúdo do vídeo



Luke Rockhold Acredita que é uma injustiça ou serouous que Cain Velasquez Está de volta atrás das grades … e agora, ele está pedindo Donald Trump Para intervir e ajudar a remediar a questão.

Rockhold disse TMZ Sports Terça -feira ele acredita que a tentativa de Velasquez de doer seriamente Harry Goularte Em uma estrada do norte da Califórnia em fevereiro de 2022, foi “um pouco justificada” – como a lenda do MMA acreditava que o homem havia molestado um dos parentes próximos do CV.

Velasquez acabou passando um ano atrás das grades e mais dois em prisão domiciliar depois que ele foi jogado na prisão pela suposta tentativa de assassinato … e Rockhold nos disse que a punição deveria ter sido suficiente.

No entanto, quando um juiz ordena que Velasquez cumpra cinco anos de prisão na segunda -feira (com crédito por aproximadamente três anos de tempo) … Rockhold conseguiu Trump deve intervir e ajudar a mudar as coisas.

Enquanto o presidente, é claro, não pode perdoar oficialmente o ex-campeão do UFC de 42 anos-é um assunto estatal, afinal, ele pode certamente dar seu peso e o Rockhold

“Ele fez seu tempo”, recebeu Rockhold de Velasquez. “Ele é prover que ele não é uma ameaça para a sociedade”.

Rockhold passou um tempo com Velasquez na comunidade recentemente … os dois eram equipes de longa data de MMA na American Kickboxing Academy – visitaram um hospital infantil e Luke Saat Cain não era nada com as crianças e os funcionários.

“Ele é um grande urso de pelúcia”, Luke conseguiu. “O que posso dizer? Ele é apenas o cara legal.”