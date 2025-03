Mailbag: Batalha legal de Cain Velasquez e para onde Sean Brady vai daqui?

Cain Velasquez está indo para a cadeia.

Na segunda -feira, o ex -campeão dos pesos pesados ​​do UFC foi condenado a cinco anos de prisão Depois de implorar não contestação em seu caso de assassinato. Velasquez recebe crédito pelo tempo servido, o que significa que ele provavelmente passará menos de dois anos atrás das grades, pois sua longa batalha legal finalmente acabou. Então, vamos falar sobre a frase de Cain, além das consequências do fim de semana passado UFC London cartão onde Sean Brady dominado Leon Edwards.

Cain Velasquez

“Oi Jed, meu nome é Mike Heck. Minhas perguntas são, como alguém que se envolve no campo da lei, qual foi a sua reação à sentença de Cain Velasquez?”

Para aqueles que não sabem, uma vez, eu era advogado antes de deixar esse campo para chegar ao maravilhoso mundo do MMA. Embora eu não esteja mais barrado (como não pratico, manter meu cartão de barra seria um pouco bobo), ainda tenho meu Juris Doctor e, portanto, é com esse conhecimento legal que posso dizer com alguma confiança: você não pode iniciar uma perseguição de carro e atirar de forma imprudente em outro veículo e esperar ficar fora da prisão.

Para aqueles que desconhecem, em 2022, Velasquez fez uma perseguição de alta velocidade de 11 quilômetros perseguindo um carro contendo Harry Goularte, um homem acusado de molestar o filho do lutador em uma creche de propriedade da mãe de Goularte. Velasquez então disparou várias rodadas de uma pistola calibre .40 no veículo que contém Goularte, mas atirou em seu padrasto Paul Bender no braço. Ele foi preso logo depois sem incidentes.

Desde que Velasquez foi preso pela primeira vez, houve uma onda de apoio ao ex -campeão dos pesos pesados, sem escassez de pessoas declarando que não fez nada de errado. Essas pessoas estão incorretas. O que aconteceu com o filho de Velasquez é uma tragédia terrível, mas Velasquez não é juiz, júri e carrasco. Você não pode simplesmente matar pessoas, ou tentar, especialmente quando elas ainda não estão condenadas por nada. Se permitirmos isso, a sociedade quebrou completamente.

Algumas pessoas não concordarão com isso, mas com o que os apoiadores mais ardentes de Velasquez devem ser capazes de admitir – mesmo que você ache que Velasquez é justificado em atacar Goularte – é que Velasquez ameaçou muito mais do que apenas Goularte com suas ações. Isso é evidenciado pelo fato de ele ter atirado em outra pessoa. Francamente, é um menor milagre que ninguém se machucou gravemente entre uma perseguição de carros de 11 quilômetros e tiros imprudentes.

Quando tudo isso começou, pensei que Velasquez estava olhando para uma oferta de 10 anos, com talvez metade disso por um bom comportamento. Então, para se afastar dessa coisa com apenas cinco anos, acho que Velasquez deve estar feliz com esse resultado. Os promotores no caso estavam procurando uma sentença de 30 anos. Ele conseguiu um pequeno pedaço disso. E se Velasquez tivesse sido mais azarada naquela noite, alguém poderia ter morrido e, em vez de voltar para casa no próximo ano, Velasquez teria passado o resto de sua vida atrás das grades. Agora, Velasquez tem cerca de um ano na prisão, o que certamente não é uma alegria, mas é sólido, considerando tudo. E, francamente, parece o compromisso certo nessa situação.

Sean Brady

Sean Brady pega o cinto de Belal Muhammad, Amiright?

Umm, não?

Vamos começar aqui: o desempenho de Sean Brady no sábado foi espetacular. Eu era da opinião de que Edwards iria parecer reenergizado e tornar as coisas muito difíceis para Brady-e eu não poderia estar mais errado. Brady apreendeu a iniciativa desde o sino de abertura e nunca desistiu. Além disso, ele não apenas venceu Edwards, ele o quebrou.

Na terceira rodada, “Rocky” não queria mais estar lá. É por isso que Edwards até fez uma tentativa de queda, apesar de ter saído da classe no chão, porque ele foi derrotado mentalmente. Ele estava simplesmente passando pelos movimentos até que Brady encontrou uma maneira de terminar. É duro, mas é o que eu vi no sábado, e isso é todo o crédito para Brady por fazer isso acontecer.

Mas eu acho que Brady vence Belal Muhammad? Não, porque eu os vi lutar antes e isso não era competitivo. Isso não quer dizer que Brady não tenha melhorado, ou que ele não tem chance, mas essa luta não foi há muito tempo e “lembre-se do nome” Brady, andando de cachorro. E não é como Belal parecesse ruim desde então. Ele é o cara que escreveu o plano por derrotar Edwards que Brady seguiu.

Se Brady pode constantemente tirar quedas, ele é uma ameaça para alguém na divisão dos médios, mas ainda falta seu ataque e há alguns caras aos 170 que são realmente difíceis de derrubar. Eu acho que Belal é uma partida de estilo ruim para Brady, então, a menos que algo dramático mude, se eles fazem revanche, estou apoiando Muhammad para fazê -lo novamente.

Bem, o que devemos fazer com Sean Brady então?

Pensamentos sobre Rakhmonov vs. Brady como uma luta em potencial, ou talvez Edwards subindo uma classe de peso para lutar contra Adesanya? – Mente aural (@Auralanimus) 23 de março de 2025

Pensamentos sobre Shavkat Rakhmonov vs. Sean Brady como uma luta em potencial, ou talvez Leon Edwards subindo uma classe de peso para lutar contra Israel Adesanya?

Não pretendo ser rude, mas ambas são idéias terríveis.

Vamos nos concentrar na luta de Brady vs. Shavkat, porque várias pessoas jogaram isso como algo que deveria acontecer. Meu contraponto: Por quê?

Rakhmonov tive uma luta pelo título. Foi reservado, ele estava pronto para isso, e então o campeão se machucou e se retirou. Em vez de esperar alguns meses para que Belal melhore, Rakhmonov fez ao UFC um sólido e ficou no UFC 310, aceitando uma mudança de oponente de notícias curtas e venceu. Por que alguém pensaria que ele deveria lutar novamente antes de receber seu merecido título?

E o mesmo vale para Brady. Por que ele deveria lutar de novo? Ele acabou de vencer o ex-campeão e o número 1 de classificação na classe de peso. Sean Brady já fez o suficiente. Não precisamos afinar o rebanho de candidatos. Rakhmonov enfrenta o vencedor de Muhammad vs. Jack Della Maddalena ainda este ano, e Brady serve como o lutador de reserva. Isso é muito fácil.

(Dito isto, se eles lutarem, estou escolhendo Shavkat porque, de novo, Brady é um veicular no topo, mas se ele não puder chegar lá, muito menos perigoso).

Quanto a Leon Edwards subindo para o meio -médio, quero dizer, com certeza. Ele não é grande o suficiente para ter um sucesso na classe de peso, mas provavelmente pode vencer algumas pessoas se quiser fazer isso. Mas reservá -lo contra Israel Adesanya é a pior idéia que eu já ouvi. Doze ataques totais seriam lançados nessa luta por mais de 25 minutos e todos se tornariam surdos a partir do nível do decibel das vaias. Não, obrigado.

Leon Edwards

Se a estadia de Leon no topo do UFC está chegando ao fim, como seu legado se compara ao de Michael Bisping? Qual deles é o maior lutador britânico do UFC? Também ficaria curioso sobre seus pensamentos sobre Leon vs Jorge Masvidal – agora é a melhor hora para finalmente fazer isso acontecer?

Para mim, a questão de Edwards vs. Bisping é uma resposta muito fácil, mas não sei se as pessoas concordam: Leon Edwards é maior que Michael Bisping, mas não é tão importante.

Bisping é o padrinho do MMA britânico. Mesmo se ele nunca tivesse conquistado um título do UFC, “The Count” ainda teria sido um lutador massivamente significativo na história do esporte. Mas então ele mexeu e ganhou um cinto em uma das mudanças mais gentis da Disney na história do MMA. Quando as pessoas pensam no MMA britânico, Michael Bisping sempre será o primeiro nome que vem à mente.

Dito isto, acho que obviamente Edwards realizou mais do que Bisping. A grande maioria da carreira de Bisping estava perdendo a melhor oposição que ele enfrentou. Levou uma eternidade para chegar a uma foto do título – apesar do UFC desejar desesperadamente fazer uma foto para ele – porque ele não conseguiu vencer as grandes lutas. Enquanto isso, Leon tem sido universalmente considerado grande, mas retido por ser chato. Ele venceu todas as grandes brigas em que estava, mesmo que às vezes fosse feio.

Além disso, Leon venceu um ótimo de todos os tempos para conquistar o título dos médios e depois adicionou duas defesas. A vitória do título de Bisping foi legítima, mas ele se defendeu contra a casca de Dan Henderson (e quase perdeu) antes de perder para o peso médio de carreira Georges St-Pierre, que o escolheu para a luta. LEON claramente Leon é o lutador melhor e mais talentoso dos dois, em minha mente.

Quanto ao Jorge Masvidal de tudo, sim. É hora de puxamos o gatilho em Leon Edwards vs. Jorge Masvidal. Edwards parecia apático e terrível contra Brady, e embora a maior parte disso seja provavelmente por causa de Brady, uma parte de mim acha que Edwards pode não estar mais trancado. Masvidal é um oponente que certamente trouxeria isso a ele, e agora que Leon está bem fora da foto do título, podemos nos divertir.

Carlos Ulberg

O desempenho de Ulberg contra Blachowicz sugere que ele nunca será um campeão? Eu apenas acho que nesta fase de sua carreira ele precisava de uma decisão ou vitória definitiva. Então, novamente, o LHW é lavado, então quem sabe. – Nicholas Bennett (@Nichola86732970) 23 de março de 2025

O desempenho de Carlos Ulberg contra Jan Blachowicz sugere que ele nunca será um campeão? Eu apenas acho que nesta fase de sua carreira ele precisava de uma decisão ou vitória definitiva. Então, novamente, o LHW é lavado, então quem sabe.

No evento de cooperação no sábado, Carlos Ulberg conquistou uma vitória de decisão estreita sobre o ex-campeão dos pesos pesados ​​Jan Blachowicz. Foi … ruim. Mas aqui está a coisa: não é totalmente culpa de Ulberg.

A verdade é que Jan Blachowicz é um Sonuvabitch para lutar. Além de Glover Teixeira – que o derrubou e bateu nele – que parecia bem contra Jan nos últimos cinco anos? Ankalaev e Alex Pereira, os dois principais pesos pesados ​​do mundo, ambos foram divididos com ele, porque é quase impossível vencer Blachowicz Pretty. Ele é tão sólido na defensiva e bem arredondado que, não importa quem esteja lutando com ele, eles não parecerão bons.

Dito isto, Ulberg parecia particularmente ruim. Por mais que eu elogiei Blachowicz, ele ainda tem 42 anos e estava sofrendo uma longa demissão e lesão no ombro, e eu marquei a luta por Jan. Ulberg não estava disposto a abrir sua ofensa contra Blachowicz e esse tipo de timidez não é bom para as aspirações do título. Não estou dizendo nunca, mas a história do MMA sugere que lutadores que não estão dispostos a correr riscos raramente ganham um título. Eles podem se apegar a um título que já venceram, mas é raro vê -los tirar o cinto de alguém.

Além disso, sim, o peso pesado leve é ​​devastadoramente ruim. Você não pode contar com ninguém de ganhar o cinto nessa classe de peso, porque tudo pode acontecer.

Obrigado pela leitura e obrigado a todos que enviaram tweets (xs?)! Você tem alguma pergunta ardente sobre as coisas pelo menos um pouco relacionadas ao combate a esportes? Então você está com sorte porque pode enviar seus tweets para mim, @JedkmeShewe eu responderei meus favoritos! Não importa se eles são tópicos ou insanos, desde que sejam bons. Mais uma vez obrigado, e vejo vocês na próxima semana.