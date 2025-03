Manuel Torres reage às críticas à paralisação do árbitro sobre Drew Dober Knockout

Manuel Torres marcou a maior vitória de sua carreira no UFC México, mas o final não foi sem controvérsia.

Não era uma questão de saber se Torres merecia sua vitória por nocaute na primeira rodada sobre Drew Dober, pois Torres havia machucado mal com a mão direita e fez questão de selar o acordo com uma série de punhos de martelo. Mas o momento da parada fez com que algumas críticas fossem direcionadas ao árbitro Mike Beltran.

Renato Moicano, leve do UFC, comentou nas mídias sociais: “Se ele morre, ele morre”, referenciando o infame Rocky 4 Cena em que Apollo Creed é morto em uma luta por Ivan Drago.

Na conferência de imprensa pós-luta da noite, Torres foi questionado sobre a controvérsia.

“Se você olhar para a repetição, assistindo o árbitro, estou causando muitos danos ao meu oponente, mas ele não parou a luta, então sou profissional, então continuo fazendo isso”, disse Torres por meio de um tradutor de espanhol. “Mas sim, é claro que sinto que meu oponente, ele estava um pouco deprimido antes da parada.”

Embora Torres tenha reconhecido que ele sentiu que a luta poderia ter sido interrompida anteriormente, ele também apontou que Beltran pode ter tido o infortúnio de estar em uma posição em que não poderia avaliar adequadamente a condição de Dober. A sequência de encerramento viu Torres batendo Dober com punhos de martelo desprotegidos, com o rosto de Dober apenas parcialmente visível enquanto ele se apegava à perna de Torres.

Ainda assim, parecia que havia mais do que suficiente visualmente para Beltran chamar a luta. Torres não o culpa pelo erro.

“Apenas em certas posições, isso pode acontecer”, disse Torres. “Neste, é claro, Drew Dober estava olhando para baixo, então, para o árbitro, era difícil assistir se ele estivesse fora ou não. Mas sim, acho que eles poderiam trabalhar um pouco nesse tipo de coisa, mas ele estava em uma posição realmente específica.”

Além de continuar lutando, Torres tinha pouco controle sobre a parada, que foi seguida por Dober voltando a se levantar e se acumular, aparentemente alheio à luta ter terminado.

Independentemente disso, Torres se posicionou para uma oportunidade maior, com quatro vitórias e quatro bônus em suas cinco primeiras aparições no UFC, e ele espera ser reservado para o recém -anunciado evento do UFC 320 que ocorre em Guadalajara, México.

“O UFC acaba de anunciar o cartão mexicano em 13 de setembro, então é claro que quero fazer parte desse evento”, disse Torres. “Sinto que faço muitas coisas em nome do México e com certeza gostaria de lutar no México novamente. Com um lutador dos 15 melhores, com um dos 15 melhores oponentes.”