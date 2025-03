Mariano Díaz e Junior Firpo guiam Dominicana para Triunfo sobre Porto Rico

Os dois jogadores mais renomados da equipe de Quisqueyana alcançaram gols durante o confronto amigável contra os porto -riquenhos.

O República Dominicana cumpriu sua missão dominando Porto Rico No segundo compromisso amigável programado entre as seleções absolutas de futebol masculino de ambas as nações, ao longo do caminho para o Copo de ouro. Com dois gols, um de Mariano Díazque retornaram à equipe dominicana após doze anos de ausência, bem como uma penalidade na segunda metade de Junior Firpoa equipe de Quequeyano tirou o mau gosto da boca que saiu alguns dias atrás para ter empatado com a equipe porto -riquenha em Porto Rico.

O objetivo de Díaz chegou aos 20 minutos para o República Dominicanaque, apesar de ter várias oportunidades claras para abrir o placar no início do jogo, eles não puderam fazê -lo e tiveram que esperar por um golpe na área de gols rivais, que foi produzida uma penalidade, de modo que Firpo cobrará e escreverá aos 85 minutos.

No caso de Junior Firposua prisão marcada é o quarto gol que ele alcançou com a camisa de República Dominicanaenquanto o de Díaz Foi o primeiro com a seleção de idosos, de um gol que ele marcou em 2013 contra o Haiti.

Mariano Díaz era o protagonista em Victoria Dominicana sobre Porto Rico. Federação Dominicana de Futebol

Com o triunfo, República Dominicana Coloque seu recorde de 3-1-1 contra Porto Rico Nas últimas cinco reuniões entre as duas nações, enquanto o diretor técnico da equipe Quequeyano, Marcelo Neveffele tem nove jogos sem saber a derrota contra a seleção, pois eles foram derrotados por Jamaica (1-0), em 6 de junho de 2024.

República Dominicana garantiu sua primeira participação histórica no Copo de ouro do CONCACAF Durante o mês passado de novembro, enquanto, ao mesmo tempo, totalizou o Liga A do Liga das Naçõestambém pela primeira vez.