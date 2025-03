Mascherano, otimismo sobre o estado de Messi: Você retorna a Inter Miami?

Javier Mascheranotécnico de Inter Miamiatualizado o estado de Lionel Messina face da retomada do MLSapós a Parate Internacional para as eliminatórias da Copa do Mundo.

Messi, sempre com Suarez, na prática de Inter Miami Inter Miami Press

Deve -se recuperar que o Rosario Crack não poderia comparecer à data dupla com a seleção argentina, devido a uma leve lesão no músculo adutor, depois de tocar e converter um gol na frente do Atlanta United, Para a Liga Americana.

Nesta sexta -feira, no pré -classe do sábado contra União da Filadélfia Em Fort Lauderdale, Mascherano comentou sobre o estado atual de Messi: “Leo está bem, se nada de estranho acontecer, certamente é convocado.”

Após as declarações do treinador, ele podia ver a pulga sair para treinar ao lado do repugnante de seus companheiros de equipe, mas subtrairá a lista de mencionados para confirmar sua presença no próximo jogo.

Mascherano na busca pelo jogo Inter Miami

Em uma conferência de imprensa, o DT argentino de Inter Miami se referiu ao jogo que busca dar ao seu time: “O futebol não pode ser dividido entre ataque e defesa, é um todo, temos que nos tornar fortes em defesa, sendo uma equipe compacta, que gera confiança, além de que todos gostam de ver equipes coloridas que não são de que os campeonatos são conquistados por que os defensores são vencidos.

“Eu não quero ser quem vai contra todos, mas nunca pensei no futebol como algo dividido, é algo global”, ele arredondou sua ideia.

“Estamos procurando melhorar constantemente, não podemos manter o começo. É obviamente importante começar bem, mas isso é longo e sabemos que você precisa estar com a alta guarda que a qualquer momento pode haver um tropeço”, disse ele sobre a operação da equipe, que marcha em terceiro em sua área, dois pontos do próximo rival.