Matt Brown explica por que ele favorece Ilia Topuria para obter o próximo título contra o Islã Makhachev sobre qualquer outra pessoa

O campeão leve do UFC Islam Makhachev ainda está aguardando sua próxima tarefa com quatro candidatos em potencial, todos disputando a oportunidade de enfrentá -lo.

Arman Tsarukyan, Charles Oliveira, Justin Gaethje e o campeão dos pesos -penas Ilia Topuria declararam suas reivindicações a uma disputa pelo título, mas o UFC ainda não tomou nenhuma decisão sobre quem tem a chance. Embora possa ser feito um argumento para todos eles, a lenda do UFC Matt Brown acredita que há um nome que fica acima do resto e se resume ao tamanho e magnitude da luta.

“Eu dou a Ilia”, disse Brown O lutador vs. a escritar. “Nós conversamos sobre isso, Islã, ele dará resistência a isso. Ele tentará que não seja a luta. Por razão, acho que ele deveria, mas não sinto que ninguém mais fez algo significativo para ficar claro. É por isso que há quatro deles [vying for a title shot].

“Ninguém se destacou tanto que você está bem, esse cara deve lutar. Digo dar a oportunidade a Ilia. Vá ver se funciona para ele. Se funcionar, então você tem uma estrela ainda mais gigante em Ilia.”

O argumento de Makhachev contra Topuria, recebendo o título, se resume a sua experiência passada lutando contra um campeão dos pesos -penas em Alexander Volkanovski e recebendo críticas de que ele estava apenas espancando adversários menores. É por isso que Makhachev sugeriu que Topuria deveria ter alguma experiência no leve e ganhar um título em vez de apenas entregá -lo imediatamente.

Enquanto Brown entende por que Makhachev hesita em assumir outro peso de penas, fazendo a mudança para 155 libras, ele acredita que o UFC vê sinais de dólar e isso é difícil de ignorar.

Acrescente a isso, Brown sabe que os outros desafiantes não estão indo a lugar algum, mas Topuria sofre uma perda para ninguém agora mata efetivamente o interesse dele lutando contra Makhachev.

“Esses caras não vão a lugar nenhum”, disse Brown sobre Tsarukyan, Oliveira e Gaethje. “Eles ainda estarão por perto e conseguirem lutas pelo título mais tarde. Enquanto isso, dê a oportunidade de Ilia para se tornar – não sei se eu diria a maior estrela do esporte – mas ele estaria lá em cima se derrotar o Islã. Batendo [Alexander] Volkanovski, [Max] Holloway e Islã, quero dizer, ele está na maior discussão de todos os tempos naquele momento. ”

Parece que o momento está do lado de Topuria agora, especialmente depois que Tsarukyan foi forçado a abandonar sua luta programada contra Makhachev em janeiro, depois que ele sofreu uma lesão nas costas apenas alguns dias antes do evento. Depois, o CEO da UFC, Dana White, disse a Tsarukyan que ele teria que vencer outra luta antes de voltar a ser colocado em uma foto do título novamente.

Quanto a Oliveira, ele conquistou uma vitória enfática sobre Michael Chandler em seu passeio mais recente, mas teve perdas passadas para Tsarukyan e Makhachev em seu currículo.

Finalmente, Gaethje pediu seu chute depois que ele enviou Rafael Fiziev no UFC 313, mas essa vitória só o colocou de volta na pista após uma derrota chocante para Max Holloway no UFC 300 quase exatamente um ano antes.

Brown entende a frustração que todos esses lutadores podem sentir se Topuria saltar para a disputa pelo título, mas sugere que Oliveira e Gaethje permaneçam ocupados enquanto Tsarukyan espera sua oportunidade ou talvez até serve como reserva para a luta pelo título.

“Olha se eu sou o UFC, diria que Arman não precisa necessariamente lutar nesse meio tempo”, disse Brown. “Como Arman, você é o próximo cara. Você pode lutar contra o vencedor de Ilia e Islã. Mas juntamos Ilia e Islam, se o Islã vencer, não o diminuirá de qualquer maneira, obviamente em uma vitória, mas se Ilia vence, há muito de cabeça para lá. Temos uma estrela tão grande agora, muito, um grande campeão.

“Arman just wait your turn, we’ll keep you in the back, and if one of these guys gets hurt, you can be the guy. I know Arman’s already been out for a while, but your back got injured, keep healing that thing up and wait for your opportunity. I don’t think necessarily Arman needs to fight another guy in the meantime, and I know it’s going to keep him on the sidelines longer than he wants to, longer than it’s necessary, but sometimes that’s just the way of the world.”

Além do valor do nome e do poder das estrelas, Brown também acredita que Topuria realmente apresenta o tipo de confronto que pode dar a Makhachev mais problemas do que o que Tsarukyan, Oliveira ou Gaethje poderiam reunir.

Topuria pode estar subindo para uma nova divisão, mas ele ainda lança um incrível poder de acabamento de luta e isso lhe dá a chance de excluir as luzes de Makhachev para chocar o mundo. Ele não tem certeza de que mais ninguém nessa lista poderia dizer o mesmo.

“Aqui está a coisa: Arman estilisticamente, ele é um lutador. Então ele provavelmente não vai derrotar o Islã no wrestling”, explicou Brown. “Eu não acho que o stand -up dele seja bom o suficiente para derrotar o Islã no stand -up. Ilia, é claro, ficará superada na luta, mas ele tem pelo menos a stand -up, o poder nocaute onde se o Islã não se solta, que não faz um erro, ele é um erro que se faz com que seja um pouco de que há um pouco de que o Islam se esforça muito.

“Nós meio que assumimos que eles vão lutar muito juntos e pensar que ele vai derrotar o Islã com sua luta livre é mais improvável do que Ilia derrotando o Islã com standup. Com isso dito, também é mais provável que o Islã entre e derruba Ilia e derrota -o.

Mas, no final, o argumento de Brown afirma que a combinação do poder das estrelas de Topuria com sua habilidade definida para potencialmente separar Makhachev da consciência faz dele a melhor escolha possível para obter o próximo título.

“Ilia tem tipo de ‘fator x’ que Arman não tem”, disse Brown. “É aí que eu daria a ele uma chance melhor.”

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer toda terça -feira, com versões apenas de áudio do podcast disponível em Podcasts da AppleAssim, Podcasts do GoogleAssim, Spotifye Iheartrodo