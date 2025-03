Matt Damon Sports Super Ripped Physique é o conjunto de ‘Odyssey’ com Zendaya

As fotos são cair o queixo direto-o ator de barbudo é criado irreconhecível, pois o herói Odysseus esportou um físico chiletado enquanto sequestra em Favignana, uma ilha na Itália, ao lado de Zendaya garfo Christopher Nolan É épico cheio de estrelas.

Reproduza o conteúdo do vídeo

Crie um como um dia de filmagem pesado, com Matt sem camisa balançando uma túnica enrolada em sua cintura enquanto pisam do outro lado de uma praia de seixos.

RN, é apenas Matt e Zendaya segurando -o no set, mas o elenco completo é estrelas com estrelas. Temos o noivo de Zendaya Tom HollandPendência, Robert PattinsonPendência, Jon Bernthale Anne Hathaway Tudo pronto para participar do passeio épico.