Mazatlan vence o jogo de loucura de Atlas

MAZATLAN – Diretor direto para evitar os últimos lugares da tabela de porcentagem e deu uma chuva de gols no Estádio El Encanto. Mazatlan veio de trás e conquistou a vitória por 3-2 Atlas. A equipe roxa aproveitou a superioridade numérica que tinha quase a segunda metade para superar o vermelho e o branco.

Os gols vieram rapidamente para El Encanto e foi com a equipe visitante tendo o primeiro gol do jogo. Djuka dentro da área servia bola para Eduardo Aguirre. O ‘mudo’ parou para remover sua marca, terminou o primeiro post e Hugo González não desviou a bola. Atlas Ele colocou os 17 ‘em uma condição de visita, após a intervenção do VAR fora do lugar que eles marcaram na peça.

Mazatlan Ele respondeu rapidamente em um gol que Nicolás Benedetti marcou. O meio -campista colombiano cobrou perfeitamente um chute livre que entrou, graças a um rebote no post. A equipe local completou o rastreado para 30 ‘, com um erro defensivo de Atlas. Victor Ríos deixou a bola dentro da área para Luis Amarilla, que enviou para manter a bola. Atlas Ele reagiu antes de ir quebrar e amarrou o jogo através de uma nova intervenção do VAR. César Ramos foi revisar uma falta na área de Eduardo Torres em Djuka e marcar uma penalidade. O atacante sérvio pegou a bola e atacou perfeitamente para a esquerda para 36 ‘. Imag7 Começando a segunda metade, Atlas Estava em inferioridade numérica, no minuto 51 ‘. Mateo García deu um chute no centro do campo sobre a Jordânia Sierra e foi expulso. Mazatlan Ele rapidamente se aproveitou de ter um homem de mais e 60 ‘retomou a vantagem. Nicolás Benedetti colocou a defesa vermelha e preta em controle novamente, enviou o centro para o segundo post e Camilo Vargas colocou um golpe. No entanto, a bola acabou caindo para Salvador Rodríguez que, com o arco vazio, a enviou para manter. No trecho final do jogo, Atlas Ele avançou linhas para encontrar a gravata, apesar de estar com um homem a menos. Aos 76 ‘Martín Nervo chegou em leilão dentro da área que cobriu o goleiro Hugo González. O capitão de Mazatlan Ele se tornou um herói e, aos 81 anos, ele cobriu a mão contra Aldo Rocha, depois de uma bola que Djuka o serviu. Mais um tinha o vermelho e o preto com um tiro dentro da área de Víctor Ríos, que foi para o poste em 93 ‘. A vitória que fechou Mazatlan É vital lutar novamente por postagens de jogo e, além disso, continua aspirando a deixar o último porcentagem. A equipe de Víctor Manuel Vucetich coloca 8 pontos de Atlas Já apenas 2 de Puebla Na tabela quociente na ausência de 12 pontos a serem jogados no Fechando 2025.





Fonte: ESPN Deportes