McConnell alerta sobre ‘ingenuidade embaraçosa’ nas relações de Trump Admin com Putin, enquanto critica acentuadamente a política da Ucrânia

CNN

–



O ex -líder republicano do Senado, Mitch McConnell, criticou fortemente a política da Ucrânia do governo Trump e se arrisca ao isolacionismo na noite de quinta -feira, acusando os conselheiros do presidente Donald Trump de mostrar “sua ingenuidade embaraçosa” nos negócios com o presidente russo Vladimir Putin.

McConnell, um firme defensor da Ucrânia que fez observações ao receber a maior honra da Fundação EUA-Ucrânia, alertou que “alguns dos conselheiros do presidente” estão pedindo a Trump que se recuse de apoiar a nação devastada pela guerra e argumentou que tal movimento seria um sinal de “fraqueza”.

“Esta guerra é um lembrete de que o que acontece em uma região tem implicações em outra. Essa fraqueza diante de um adversário convidaria a agressão de outro ainda mais perto de casa. Que nossa credibilidade não era divisível”, disse McConnell. “Aliados a meio mundo de distância na Ásia nos disse o mesmo – que a defesa da Ucrânia contra a agressão russa é importante para aqueles que vivem na sombra da China”.

“Os Estados Unidos não podem se dar ao luxo de ignorar essas lições. Mas é exatamente isso que alguns dos conselheiros do presidente estão pedindo que ele faça.”

As observações pontiagudas de McConnell vêm quando Trump falou com Putin duas vezes desde que assumiu o cargo – quebrando um período sustentado de silêncio entre a Casa Branca e o Kremlin – e segue a reunião oval do presidente com a Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, Zelensky, no final do mês passado.

O desejo de McConnell por um papel ativo dos EUA na dissuasão da agressão da Rússia na Ucrânia o colocou em desacordo com uma parcela crescente do eleitorado republicano, que adotou a visão mais isolacionista de Trump. E enquanto o republicano do Kentucky votou amplamente com Trump durante seu mandato, ele recentemente se colocou em desacordo com quase todos os republicanos do Senado quando ele deu um trio de votos contra os indicados ao gabinete de Trump – inclusive para o secretário crítico de defesa e diretor de papéis de inteligência nacional.

Por sua vez, McConnell, o líder mais antigo da história do Senado quando deixou o cargo em novembro, atraiu a ira de Trump.

McConnell observou na quinta -feira que os aliados e adversários dos EUA estão assistindo de perto enquanto o governo elogia Putin.

“When the president’s envoys trumpet the magnanimity of a thuggish autocrat, they do so under the watchful eyes of his friends in Beijing, Tehran, and Pyongyang. When his representatives in negotiations masquerade as neutral arbiters, or legitimize sham elections, or treat aggressor and victim as morally equivalent, they do so in full view of longtime partners across the globe – some who know the taste of Agressão e alguns que têm bons motivos para temer sua chegada iminente ”, disse McConnell.

“Quando as autoridades americanas cortejam o favor de um adversário às custas dos aliados. Quando eles zombam de nossos amigos para impressionar um inimigo. Eles revelam sua ingenuidade embaraçosa.”

O ex -líder do Partido Republicano apontou para o acúmulo militar do ex -presidente Ronald Reagan e o fim da Guerra Fria, e especificamente o que ele disse é “a frase mais popular em Washington hoje: paz através da força”.

“Mas muitos dos que o usam – particularmente entre os conselheiros do presidente – não parecem prontos para convocar os recursos e a vontade nacional que ela exige”, argumentou.

McConnell terminou com um aviso gritante: “Cortar a Ucrânia é esfaquear nos fundos. O mesmo acontece com a denegração de aliados que lutaram e morreram ao nosso lado”.