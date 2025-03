Meghan Trainor, Tina Knowles brilha na Billboard Women in Music 2025

O Billboard Women in Music Awards trouxe os maiores nomes da música … e temos fotos de todas as estrelas que brilha no evento repleto de estrelas!

Tina Knowles Prudado nada supera um vestido preto de estilo … balançando um número de corte e um brilho feroz no tapete vermelho. Becky g Parecia angelical em um vestido branco ajustado e, e, e, Glorilla Trouxe uma bela mistura de ambas as cores em seu conjunto inspirado em calmos.

Doechii – que ganhou seu Grammy no mês passado- provou que Shhe se encaixasse nessa famosa empresa … jogando um pequeno sorriso na câmera por cima do ombro. Ela estava lá para aceitar o prêmio Woman of the Year.