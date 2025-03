Melquizael Costa concordou com a luta do UFC México minutos depois de vencer Andre Fili em Seattle

Melquizael Costa fez um pouco de trabalho de Andre Fili em 22 de fevereiro, tocando o veterano de longa data com um guilhotina para sua segunda apresentação consecutiva. Sem tempo para desperdiçar, ele retorna à gaiola cinco semanas depois para enfrentar Christian Rodriguez no UFC México.

Costa teve que esperar oito meses entre as duas últimas lutas do UFC, não sua culpa, e se ofereceu para permanecer mais ativo depois de iniciar seu novo contrato no UFC com uma vitória por parada. O fabricante do UFC, Sean Shelby, ouviu e ofereceu a ele mais momentos após sua vitória no UFC Seattle.

“A luta terminou e eu disse: ‘Ei Dana [White]se você precisar de mim nesta semana, na próxima semana, Festa‘”Costa disse ao MMA lutando.“ Eu estava brincando, mas eles levaram isso a sério [laughs]. Eu estou brincando. Eu estava fazendo exames médicos após a luta, coisas padrão, e meu treinador veio dizendo que Sean Shelby ligou perguntando se eu queria lutar em 29 de março. Meu corpo disse que não, e minha mente disse que vamos porque temos contas para pagar [laughs]. Eu pensei que isso não aconteceria, mas eles já nos enviaram dois nomes a caminho do hotel, ‘Ceerod’ e Jamall Emmers. ”

Rodriguez venceu cinco dos sete até agora no UFC após uma recente vitória por decisão sobre Austin Bashi em janeiro, enquanto Emmers caiu para 3-4 na empresa com uma derrota nocaute para Nate Landwehr em março de 2024.

“Em teoria, uma briga com Jamal Emmers seria mais fácil, mas não acrescentaria muito”, disse Costa. “Acabei de terminar alguém que não havia sido enviado há 10 anos, alguém com um nome que lutou contra tudo de bom no mundo e, em seguida, lutar contra Jamal Emmers em uma derrapagem, que não valeria a pena.

Costa desembarcou no Brasil dois dias após a vitória e ligou para seu gerente para confirmar que a luta realmente aconteceria em 29 de março e foi direto para a academia na mesma noite para iniciar outro campo de treinamento. Costa voou para a Cidade do México dias depois para se preparar para a altitude, terminando seu acampamento no Instituto de Performance do UFC no México.

“Sempre esperamos que o oponente entre em uma briga. Esperamos e vemos o que eles têm a oferecer”, disse Costa. “Gosto de estudar todo mundo no UFC. Não sinto falta de um único evento do UFC, então eu sei ‘Ceerod’ desde a luta dele com [Raul] Rosas Jr. Ele é uma criança com um grande coração e fome, ele está em um rolo. Ele é como eu – não sei se ele tem muitas contas para pagar, esposa e filho, mas temos a mesma fome. Eu acho isso ótimo porque ele virá destemido, pronto para brigar. ”