Membro do gabinete Trump adicionou um jornalista para conversar com texto em planos de greve do Iêmen altamente sensível

Ex -funcionários de segurança nacional reagiram com choque e horror às revelações no Atlântico que os principais membros do gabinete do presidente Donald Trump enviaram planos operacionais detalhados e outras informações altamente classificadas sobre ataques militares dos EUA sobre o Iêmen a um tópico de grupo em um aplicativo de mensagens ao qual um repórter foi adicionado acidentalmente.

O governo Trump reconheceu as mensagens, enviadas pelo sinal de aplicativo de bate -papo criptografado não -governamental, parece ser autêntico sem oferecer nenhuma explicação para o motivo pelo qual os altos funcionários estavam discutindo informações de defesa nacional fora dos sistemas governamentais classificados aprovados.

De acordo com o Atlântico, o consultor de segurança nacional Mike Waltz, no início deste mês, convocou uma conversa de texto com as principais autoridades dos EUA, incluindo o vice -presidente JD Vance, o secretário de Defesa Pete Hegseth e o secretário de Estado Marco Rubio, para discutir greves sobre militantes houthi no iêmen que estavam ameaçando o transporte internacional no Mar Vermelho. A Waltz, aparentemente acidentalmente, acrescentou o editor da Atlantic em Chief Jeffrey Goldberg à cadeia.

As mensagens começaram com uma discussão sobre quando a ação deve ser lançada enquanto Goldberg seguiu em frente. As greves foram realizadas e os diretores se parabenizaram por um trabalho bem feito durante uma breve discussão após a ação antes de Goldberg se remover.

“Querido doce menino Jesus”, disse um ex -alto funcionário dos EUA, reagindo aos relatórios.

“Não”, disse outro categoricamente, quando perguntado se havia algum uso análogo do aplicativo durante o governo Biden.

O Signal é um aplicativo de mensagens criptografado que é popular em todo o mundo, inclusive entre jornalistas e funcionários do governo. Os funcionários da administração de Biden também o usaram rotineiramente para discutir o planejamento logístico para reuniões e às vezes para se comunicar com colegas estrangeiras.

Mas o uso do sinal para discutir o planejamento para operações militares – entre os segredos mais bem guardados que os Estados Unidos têm em parte por causa do impacto potencial na vida dos membros do serviço americano – é um risco chocante para a segurança nacional, disseram ex -autoridades. Vários funcionários disseram que não conseguiram se lembrar de nenhum caso em que o sinal foi usado para comunicar informações classificadas ou discutir operações militares. Os principais funcionários do bate -papo em grupo têm acesso a sistemas de comunicação classificados e têm funcionários cujo trabalho é garantir que as comunicações de informações confidenciais permaneçam seguras.

A confiança na segurança do sinal é reforçada pelo fato de o aplicativo ser de código aberto, o que significa que seu código está disponível para especialistas independentes examinarem as vulnerabilidades. Mas, como qualquer aplicativo de mensagens com alvos de alto valor, hackers apoiados pelo estado tentaram encontrar uma maneira de bate-papos de sinalização – Deixando em aberto a possibilidade de ser vulnerável a olhos indiscretos.

Um relatório no mês passado da empresa de segurança de propriedade do Google, Mandiant, descobriu que os espiões vinculados à russa tentaram entrar nas contas de sinalização do pessoal militar ucraniano, posando como contatos de sinalização confiáveis.

Usando um bate -papo de sinal para compartilhar informações altamente classificadas e acidentalmente, incluindo um repórter na discussão, também levanta a possibilidade de violações das leis federais, como a Lei de Espionagem, o que torna o crime para confundir informações de defesa nacional. É uma lei usada no processo de Trump pelo Departamento de Justiça por acumular documentos classificados em locais não autorizados, como um banheiro em Mar-a-Lago, depois de deixar seu primeiro mandato.

Em circunstâncias normais, um erro como esse levaria a uma investigação do FBI e da Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça, de acordo com ex -funcionários do Departamento de Justiça.

Isso é improvável aqui, em parte porque alguns dos principais funcionários do governo Trump no bate -papo de sinal seriam os que pediram tal investigação.

O Departamento de Justiça normalmente se baseia em receber um relatório de crime da agência de origem das informações de defesa nacional – neste caso o Departamento de Defesa. Os altos funcionários da discussão também têm o que é conhecido como autoridade de classificação original, o que significa que eles podem rebaixar o status de classificação da informação.

Mas se os funcionários do governo de nível inferior cometeram um erro semelhante, há poucas dúvidas de que haveria consequências, incluindo a possível perda de suas autorizações de segurança, dizem funcionários atuais e ex-ex-funcionários. Os regulamentos do Pentágono indicam especificamente que os aplicativos de mensagens, incluindo o sinal, “não estão autorizados a acessar, transmitir, processar informações não públicas do Departamento de Defesa”.

“Se mais alguém o fizesse, não há dúvida de que seria investigado”, disse um ex -funcionário da justiça.

Trump alegou não saber nada sobre o que aconteceu.

“Não sei nada sobre isso”, disse Trump a repórteres na segunda -feira, quando perguntado sobre a peça de Goldberg.

“Eu não sou um grande fã do Atlântico. É, para mim, é uma revista que está saindo do negócio. Acho que não é uma revista. Mas não sei nada sobre isso”, disse Trump.

“Não poderia ter sido muito eficaz, porque o ataque foi muito eficaz. Posso dizer, não sei nada sobre isso. Você está me falando pela primeira vez”, acrescentou.

Ao longo da conversa, Hegseth enviou “detalhes operacionais dos próximos ataques no Iêmen, incluindo informações sobre metas, armas que os EUA estariam implantando e sequenciando”, segundo o Atlantic. Em outros lugares da conversa, o diretor da CIA, John Ratcliffe, enviou “informações que podem ser interpretadas como relacionadas às operações de inteligência reais e atuais”.

Todos quase certamente seriam classificados no mais alto nível, disseram ex -autoridades.

“Alguém precisa ser demitido”, disse o ex -secretário de Defesa e diretor da CIA, Leon Panetta, à CNN. “Como o nome de um jornalista foi adicionado a essa lista – isso é apenas um erro sério”, disse ele, observando que, se fosse alguém outro Goldberg, eles “poderiam revelar essas informações imediatamente aos houthis no Iêmen que estavam prestes a ser atacados e, por sua vez

O governo dos EUA possui vários sistemas para transferir e comunicar informações classificadas, incluindo a rede Secret Internet Protocol Router (SIPR) e o Sistema de Comunicações Mundiais de Inteligência Mundial (JWICS). Altos funcionários do governo, incluindo o Secretário de Defesa, o Vice -Presidente, o Secretário de Estado e outros têm acesso a esses sistemas em praticamente todos os momentos, incluindo telefones e laptops configurados especificamente para informações classificadas.

Um ex -alto funcionário da defesa dos EUA disse que você não pode enviar informações secretas de um desses sistemas para uma rede não classificada. Hegseth – ou alguém que trabalha para ele – teria que fazer isso manualmente. O funcionário disse que isso equivale a um flagrante manipulação de informações classificadas e uma transferência ilegal do material de um sistema classificado para uma rede não classificada.

Hegseth “de alguma forma teve que transferi -lo ou copiá -lo para colocá -lo no sinal em primeiro lugar”, disse o funcionário. “Você não pode encaminhar um e -mail classificado para um sistema não classificado. Você teria que imprimi -lo ou digitá -lo enquanto olhava para as duas telas. Então ele precisava ter feito isso ou alguém teria feito isso por ele dessa maneira”.

“Essa parece ser uma cadeia de mensagens autêntica, e estamos revisando como um número inadvertido foi adicionado à cadeia. O fio é uma demonstração da coordenação política profunda e atenciosa entre altos funcionários. O sucesso contínuo da operação houthi demonstra que não houve ameaças para as tropas ou a segurança nacional”, Brian Hughes, o Spoker Spokess, da Brian Hughes.

Vance é citado nos textos que expressam preocupação com as greves um “erro” e a incerteza de que Trump estava ciente de como as greves nos rebeldes houthis seriam inconsistentes com as mensagens na Europa.

“Não tenho certeza de que o presidente esteja ciente de quão inconsistente isso é com sua mensagem na Europa agora. Há um risco adicional de que vemos um pico moderado a grave nos preços do petróleo. Estou disposto a apoiar o consenso da equipe e manter essas preocupações para mim mesmo. Mas há um forte argumento para adiar esse mês, fazer o trabalho de mensagens sobre o motivo pelo qual é a questão, para que isso seja,” Vance escreveu no bate -papo do Signal Group, de acordo com o Atlântico.

Os funcionários do governo Trump parecem ter reagido a esse elemento dos relatórios – e nenhuma sugestão de que o uso do sinal para esse fim aumentasse as preocupações de segurança nacional.

Em uma declaração à CNN, William Martin, diretor de comunicações do vice -presidente, disse: “A primeira prioridade do vice -presidente está sempre garantindo que os consultores do presidente o estão informando adequadamente sobre a substância de suas deliberações internas. O vice -presidente de vice -presidente de vice -presidente de apoio a essa administração.

Alguns dos participantes da cadeia de texto no passado rejeitaram o uso de plataformas não governamentais para conduzir negócios oficiais sensíveis.

“Hillary Clinton colocou algumas das informações de inteligência mais altas e sensíveis em seu servidor privado, porque talvez ela pense que está acima da lei”, disse o então senador da Florida, Marco Rubio, em um evento da prefeitura em Iowa em 2016. “Ou talvez ela apenas quisesse a conveniência de poder ler essas coisas em sua amora. Isso é inacitador.