Mia Love, primeira congressista republicana negra, morre após a batalha do câncer

A ex -deputada dos EUA Mia Love, a primeira mulher negra eleita para o Congresso como republicana, faleceu após uma briga com uma forma agressiva de câncer no cérebro, anunciou sua família no X Sunday Night.

Love, que tinha 49 anos, representou o 4º Distrito Congressional de Utah de 2015-2019.

“Com corações agradecidos cheios de transbordar pela profunda influência de Mia em nossas vidas, queremos que você saiba que ela faleceu pacificamente hoje”, escreveu a família Love na conta X de Mia Love. “Ela estava em sua casa cercada por família. No meio de uma celebração de sua vida e uma avalanche de lembranças felizes, Mia silenciosamente escorregou as bandas de mortalidade e, como suas palavras e visão sempre faziam, subiu para o céu. Somos gratos pelos muitos bons desejos, orações e condolências.”

O governador de Utah, Spencer Cox, chamou Love “um verdadeiro pioneiro e líder visionário”, em um post sobre sua morte.

“Abby e eu estamos com o coração partido com a morte de nossa querida amiga Mia Love. Um verdadeiro pioneiro e líder visionário, Mia inspirou inúmeros Utahns por sua coragem, graça e crença inabalável no sonho americano. Seu legado deixa um impacto duradouro e positivo em nosso estado.

Em maio, o amor apareceu no “The Lead With Jake Tapper” da CNN para explicar seu diagnóstico de 2022 com câncer de cérebro de glioblastoma, ou GBM. As pessoas diagnosticadas com GBM normalmente têm apenas um ano e meio a dois anos para morar, com apenas 10% de chance de sobrevivência após cinco anos, de acordo com o MD Anderson Cancer Center.

Love disse a Tapper que começou a receber imunoterapia a cada três semanas desde agosto de 2023, como parte de um ensaio clínico no Preston Robert Tisch Brain Tumor Center na Duke University. Love discutiu sua perspectiva esperançosa, apesar de seu prognóstico de 10 a 15 meses de vida-o que ela superou-e como sua fé mórmon a ajudou a perseverar.

“Eu estava procurando uma cura na minha fé e na ciência”, disse ela. “O engraçado é que minha bênção patriarcal disse que você terá uma vida longa e próspera, uma vida rica e gratificante, desde que você decida permanecer em serviço público.”

Depois de deixar o Congresso, Love mais tarde ingressou na CNN como comentarista político e foi um convidado rotativo na “The View” da ABC.