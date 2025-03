Miesha Tate não quer lutar contra Julianna Pena, mas o título do UFC muda tudo: ‘Se é isso que se resume a então eu faria’

Enquanto a ex -campeã Miesha Tate se prepara para seu retorno à ação em maio, ela não está apenas procurando vencer Yana Santos, mas também quer fazer um impulso final em ganhar um título do UFC novamente antes de sua carreira terminar.

Já reconhecida como um dos combatentes das mulheres mais talentais da história, o veterano dos pesos -bandamwes não competiu em 2024 devido a uma infinidade de razões, incluindo lesões remanescentes, maternidade e expansão de seu império comercial. Dito isto, Tate promete que está voltando com uma vingança e espera que uma segunda vitória consecutiva em seu currículo a coloque muito mais perto de uma eventual título de título.

“Um ano ideal é ganhar essa luta, ganhar outra luta e pedir uma foto do título”, disse Tate ao MMA Fighting. “Quero essa rotatividade o mais rápido possível, porque sinto que estou aqui por um bom tempo, não por um longo tempo, então estou tentando fazer isso acontecer neste ano. Vamos ver o que acontece. Este é o meu ano, sinto que faz isso acontecer ou não.”

No momento, um caminho para conquistar um título do UFC novamente viajaria por Julianna Pena, que se tornou duas vezes campeã de pesos de gaiola com sua vitória sobre Raquel Pennington no ano passado. Todos os sinais estão apontando para Pena, fazendo sua primeira defesa do título contra a duas vezes medalhista olímpica de ouro Kayla Harrison ainda este ano, embora uma data exata ainda não tenha sido determinada.

Tate há muito tempo considera Pena um amigo muito próximo e eles passaram uma grande parte de suas carreiras treinando juntos, o que até incluiu uma passagem O lutador final reality show. Com Tate atuando como treinadora, Pena foi sua melhor escolha da série antes de vencer a competição inteira.

Como eles compartilham muita história juntos, Tate admite que seria incrivelmente agridoce realizar o caminho de volta a uma oportunidade de se tornar campeão do UFC novamente apenas para Pena ser o último obstáculo restante em seu caminho.

A situação se torna ainda mais difícil ao considerar Tate lutar contra alguém como Harrison resolveria esses problemas, mas ela nunca entenderia o torcendo contra Pena.

“Idealmente, não quero ter que lutar contra Julie por um título, porque somos amigos e temos uma longa história e tenho muito respeito e amor por ela”, disse Tate. “Ela fez muito por mim no início da minha carreira. Ela estava lá, ela era um corpo, ela sempre foi jogo. Estou muito agradecido pelas contribuições que Julie fez para minha carreira.

“Então, eu quero que ela vença no confronto com Kayla, mas também quero lutar por uma luta pelo título, e não quero lutar contra Julie. Então, é como se não fosse de qualquer maneira que não vai dar certo como eu adoraria.

Por mais que ela não queira a luta de Pena, Tate tem o mesmo pensamento nesse possível confronto que fez como campeão depois de destronizar Holly Holm em 2016.

Tate sabia que ganhar o título colocou um alvo enorme nas costas e nunca iria culpar alguém que vinha atrás dela na esperança de se tornar campeão – e isso incluiu Pena.

“Eu estava tipo, eu nunca vou me afastar de você”, disse Tate sobre a conversa dela com Pena naquela época. “Eu nunca vou te afastar ou ser como ‘Ei, você não pode ter uma chance no meu cinto’ porque é o cinto, é o sonho. Não é pessoal.

“Eu espero que ela tenha o mesmo entendimento de que isso não é pessoal. Isso é amizade de lado. Isso é apenas sonhos e aspirações e o que não. Eu lutaria com Julie por um título? Sim, eu faria. Se isso fosse a isso que se resume a então eu faria.”

Primeiro, Tate tem que passar por Santos em 3 de maio e, em seguida, Pena deve defender seu título contra Harrison em um futuro próximo.

Quando se trata dessa luta, Tate entende o hype e a atenção que Harrison recebeu desde que assinou com o UFC, mas tão bom quanto ela passou por duas lutas até agora, enfrentar contra Pena é um tipo totalmente diferente de animal.

“Eu sempre acho que Julie é muito melhor do que as pessoas dão seu crédito”, disse Tate. “Porque é quando você é o especialista em poltrona e está sentado na linha lateral e não sabe que tipo de poder ela coloca atrás de suas greves. Você não sabe o tipo de tenacidade e resiliência que a mulher tem e as coisas que ela faz bem. Ela parece estranho fazendo tudo isso, mas isso é ainda mais difícil quando você está na frente de alguém e não é tão não -atropelão.

“Mas Julie está tão emoldurada com ela impressionante. Então, sim, não é ágil, mas quando você é atingido por ela, é diferente da maioria das mulheres da divisão. Não é fofo. Não é como um coelho rosa. Ela é como um caminhão de Mack, apenas o que me exporia.

Não se engane, as habilidades de judô de classe mundial de Harrison também dão a ela um caminho para a vitória, mas Tate nunca contará com Pena de uma luta, especialmente se ela puder arrastar o ex-campeão da PFL para as águas lamacentas, onde melhor ela se equipou para vencer.

“Kayla tem um conjunto incrível de habilidades. Não podemos negar a mulher”, disse Tate. “Ela deveria estar exatamente onde está. Ela tem um ótimo conjunto de habilidades, mas se você estiver falando de uma luta cheia de punhos e a luta e quem se esquivaria ou se quebraria primeiro quando você está falando sobre essas trocas, eu sei que ela não é que eu não pense, que não estou, que não me deverá, não se meter, que eu não tenho que fazer isso. Pense no chão que ela vai ter um tempo fácil com Julie, mesmo que ela chegue lá?

“Então, ela é desgastada e tenaz e não há uma quantidade de dano que sequer desacelere Julianna. Acho que vimos isso na luta com Amanda [Nunes]. Nem nem desacelera. Você tem que matar absolutamente Julie para obter uma vitória. É assim que eu olho para isso. ”