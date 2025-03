MLS: Qual foi o destaque do dia 5

Revisamos o mais destacado do quinto dia da MLS, com um ótimo fim de semana para os jovens, e o jogo que não programou para o Inter Miami.

Assim, em um piscar de olhos, o Futebol da liga principal Ele jogou neste fim de semana dele Quinto dia Com muitos momentos excelentes, como as quatro primeiras datas do torneio os tiveram.

Nem o Inter Miami em Messi Eles viram ação neste capítulo, embora não deva mais haver dias de descanso para qualquer equipe, pois eles já jogam 30 esquadrões no MLS.

Lionel Messi não participou da data da FIFA com a seleção argentina por uma lesão que sofreu com a Inter Miami. Kevin C. Cox/Getty Images

Foi um lindo encontro sobre estréia Nós falamos, então vários Jovens Canteranos De diferentes clubes, eles viram seus primeiros minutos na categoria mais alta do futebol americano.

Como todos os dias, analisamos o destaque que a data nos deixava; Desta vez é a virada do quinto capítulo do MLS.

Inter Miami CF não viu ação … e gera dúvidas

Neste fim de semana, o Inter Miami Ele não teve correspondência correspondente ao dia 4 (mais tarde ele terá). Ele teve que enfrentar o Revolução da Nova Inglaterramas isso não aconteceu.

ESPN entrou em contato com o MLS Para consultar as razões pelas quais essa partida não foi disputada, mas não recebeu uma resposta até a publicação deste artigo.

Atrai atenção que não jogou apenas em uma semana em que as partidas internacionais estão sendo jogadas Fecha FIFA. Lionel Messi Eu fui convocado para Seleção argentinamas finalmente ele não viajou para a América do Sul para qualificadores de Conmebol devido a uma lesão. É importante observar que o MLS Ele continuou jogando apesar do intervalo, ao contrário da maioria dos torneios do planeta.

Inter Miami não teve atividade neste dia 4. Imagens Todd Kirkland/Getty

Nesta trinta temporada do “futebol”, não é mais necessário que uma equipe tenha uma data livre como aconteceu na última campanha, quando havia 29 esquadrões. Agora, com 30 competidores, isso não teria que acontecer.

E se destaca Inter Miami sobre ele Revolução Porque a equipe de Messi É o que monopoliza todos os olhos.

O “Chucky” está surpreso com San Diego

Em um futebol relativamente jovem como o MLSTalvez seja algo difícil se sentir identificado com uma equipe. Ele Galáxiaele DC Unitedele Tripulação de Columbusentre outros, eles são os mais antigos do campeonato e são os que têm uma arrastada em equipe.

No entanto, em clubes com apenas três, quatro ou cinco anos de vida, é necessário um “jogador de gancho” que atraia a atenção do público; Messi em Miami, David Beckham na Galáxia, David Villa na cidade de Nova York, etc.

Hirving Lozano acrescenta assistência ao San Diego FC. AP Photo/Gregory Bull

A franquia de expansão deste 2025, o San Diego FCoptou pelo mexicano Hirving Lozano Para ser o conjunto do conjunto, mas não foi constante nas partidas devido a uma lesão.

A grande maioria dos fãs, que ainda não está identificada com uma equipe, apoiará o jogador, não tanto para o escudo. Depois que o clube voa e acena, você pode jogar sem estrelas rimbombantes, como Crew ou DC United. Mas, até essa consolidação, o “Chucky“Você deve jogar sempre que eu puder.

O mais jovem vai no palco

O Dia 4 será marcado pelos vários estréia de jovens em diferentes partidos e por suas contribuições neles.

Vamos começar com o que os jovens fizeram Alexander Freemanque se tornou o segundo jogador mais jovem em Orlando City SC contribuindo com uma meta e uma assistência com 20 anos e 225 dias; Isso ocorreu na vitória por 4-1 contra DC United. O mais novo era Daryl Dike, com 20 anos e 147 dias, de acordo com os dados da MLS.

Tristan Brown estreou o fim de semana com a Columbus Crew. Jason Mowry/Getty Images

Ele Tripulação de Columbus Ele também viveu um momento importante em sua história, quando, aos 73 minutos do partido contra o Nova York FCentrou no campo El Canteno Tristan Brown A partir de 17 anos, 5 meses e 3 dias, tornando -se o segundo jogador mais jovem a estrear com os Aurinegros.

Esse confronto também teve tempo de se destacar no que diz respeito aos jovens. Como o Equipeele NYC FC enviou uma mudança para o 73º minuto; Ele deixou a quadra Monef de volta e entrou em seu lugar Seymour Reidmarcando sua estréia com o primeiro time aos 17 e 18 dias de idade: o mais novo da história do clube em ver minutos.

Dê as boas -vindas a essas estreias, desde que se consolidem.

O melhor objetivo: Marco Pasalic

A festa para o Orlando City Frente no DC United Eu já fui condenado, mas uma cereja deveria chegar ao bolo.

Marco Pasalic Ele completou a vitória com um chute esquerdo que escorregou no ângulo e que o vôo do goleiro Kim Joon Hong só ajudou a embelezar ainda mais o gol.