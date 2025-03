MLS: Qual foi o destaque do dia 6?

Analisamos o mais destacado do sexto dia da MLS, com o retorno de Messi e uma nova derrota da galáxia.

O MLS Avançar em uma etapa firme. O Dia 6 O mundo com mais crescimento no mundo chegou ao fim e deixou muitos aspectos a serem destacados, como foi feito desde o início da trinta temporada.

Messi Ele jogou novamente após sua lesão, que não permitiu que ele viajasse para a América do Sul para brincar com Argentina em qualificadores de Conmebole como sempre deslumbrou com seu nível.

Lionel Messi marcou o gol com o qual o Inter Miami venceu a Philadelphia Union em casa.

Ele Galáxia Ele continua sofrendo de “campeão” e não encontra o caminho para obter sua primeira vitória na campanha.

San Diego A temporada começou com o pé direito, como se não fosse uma equipe de expansão; Terceira março no oeste.

Como todos os dias, revisamos O destaque Isso nos deixou a data; Desta vez é a virada do quinto capítulo do MLS.

Que Lionel Messi sempre toca

Apesar de sua idade avançada, Lionel Messi Continue dignificando o jogo. Enquanto não joga muitos minutos, o Inter Miami cf. Ainda é uma equipe melhor quando ele está na quadra.

No sábado, no duelo em frente ao União da FiladélfiaA mudança entrou nos 55 minutos e 57 ‘marcou o gol do triunfo de sua equipe, a fim de permanecer invicto e ser o único líder do A leste da conferência MLS.

Messi É a atração máxima do “futebol” americano e, quando ele joga, o jogo tem um sabor muito mais doce. Para o bem dos fãs, espero ver mais minutos.

Uma galáxia brilho

Ele La Galaxy É um verdadeiro desenho animado neste início da campanha de 2025 do MLS. É até inexplicável que tenha mudado muito de uma temporada para outra; ser campeão para ser o penúltimo no Oeste.

Ou talvez haja uma explicação: o declínio de Riqui puigque se recupera de uma ruptura do ligamento cruzado do joelho e não pode jogar desde a final da conferência em 2024.

A pessoa responsável pela derrota neste sexta jornada Foi o Orlando City SCque marcou o gol do triunfo aos 90 ‘.

De qualquer forma, números frios mostram que o Galáxiaatual campeão do MLS Cupele não venceu e carrega quatro quedas e dois empates, com uma diferença de gol de -7.

San Diego FC, como se não fosse equipamento de expansão

A nova franquia do MLSele San Diego FC, Ele joga o “futebol” como se estivesse na história profissional por muitos anos. No sábado, foi imposto com categoria ao LAFTCuma das melhores equipes da liga nos últimos anos.

Pecado Hirving Lozano Como banner, que perdeu muitos minutos devido a uma lesão, o esquadrão de expansão do MLS nos lembra o que o St. Louis City SC Em sua primeira temporada, quando ele dominou o Oeste em 2023.

É extremamente agradável ver que os novos rostos da liga desempenham um bom papel. St. Louis e San Diego Eles têm sido exceções nas estradas, já que os conjuntos de primeiro tempo normalmente sofreram muito para se consolidar.

E quando “ChuckyEle se adapta, essa equipe promete dar muito mais.

Mais partidas como Atlanta United FC vs. New York City FC

Qualquer fã de futebol desfrute de um jogo com muitos gols, e Atlanta United vs Nova York Ele não decepcionou; Foi um acidente de ida e volta.

As “5 stripes” vieram de trás para se impor a Nova York por 4-3. Não houve chance ou para a pausa.

O Atlanta United venceu o New York City FC em um ótimo jogo. X/@newyorkcityfc

Hannes Wolf abriu o placar para o celestial no minuto 15; Aos 42 ‘, Alexey Miranchuk marcou o empate para os campeões de 2018. Assim que o segundo tempo começou, aos 48 ‘, Alonso Martínez, que vive um momento doce, marcou o segundo de Nova Yorke três minutos depois Wolf apareceu novamente por 3-1.

No entanto, Atlanta reagiu e, aos 62 minutos, começou a cambalhota com um Keaton Parks Autogol; Aos 75 ‘, o melhor jogador da história do Club de Georgia, o paraguai Miguel Almirón, empatou o conselho.

Já com a inércia a favor das instalações, Emmanuel Latte Lath, que também está ligada ao gol, completou o retorno a 84 ‘.

A grande figura: o Roman Celentano Archer

Quão importante é ter Arqueiros Eles fazem a diferença. Podemos pensar em Nahuel Guzmán, em Tigres Uanl; em Thibaut Courtois, no Real Madrid; Emiliano Martínez, com a seleção nacional argentina.

Bem neste caso, é Roman Celentano, Del FC CincinnatYo. O goleiro americano de 24 anos foi a grande figura na vitória de sua equipe como visitante contra o Nashville SC.

Primeiro, no minuto 48, ele prendeu uma penalidade de uma das estrelas da liga, Hany Mukhtar. O goleiro levantou a mão e desviou o tiro para o canto.

Como se isso não bastasse, na próxima jogada, ele fez uma defesa tripla que parecia, nem poderia acreditar e que nem sabia como fazia isso.

Arqueiros não são o destaque do MLSmas Celentano É sem dúvida o melhor do “futebol”.

O melhor objetivo: Evander

Ele saiu Cincinnati O histórico Luciano Acosta Al FC Dallasmas chegou Evander.

Os novos 10 da equipe de Pat Noonan caíram como um anel no dedo e neste fim de semana ele o demonstrou com um gol de livre na frente de Nashville SC.