MMA News Wrap-Up: Bryce Mitchell vs. Dream Demons, Dana White garante Jon Jones vs. Tom Aspinall, mais

Bryce Mitchell continua em espiral.

No último episódio preocupante do lutador do UFC, Mitchell afirmou em um vídeo de mídia social que ele está sendo assombrado por “demônios” e “mulheres bonitas” em seus sonhos. Além disso, ele acredita que é o próximo oponente do UFC 314 Jean Silva que enviou essas entidades para atacá -lo.

O discurso de Mitchell vem na sequência dele fazendo comentários horríveis nos quais ele defendeu Adolf Hitler e disse que o Holocausto “não é real”. Embora Mitchell tenha emitido um pedido de desculpas público por seus comentários, ele recebeu uma vaia de fãs em uma recente conferência de imprensa para o UFC 314, onde também foi verbalmente repreendido por Silva.

Todo esse absurdo terrível à parte, Mitchell e Silva podem acertar sua carne dentro do octógono quando se encontrarem no pay-per-view de 12 de abril em Miami.

Os leitores certamente tinham opiniões sobre as últimas palavras de Mitchell e você pode conferi-las abaixo, além de mais dos melhores comentários da semana.

Dana White entrega Jon Jones vs. Tom Aspinall Update: ‘É apenas uma questão de quando agora’

O grande chefe está confiante de que finalmente pode entregar Jones vs. Aspinall, mas vocês parecem céticos …

Ian Machado Garry ‘Livid’ ao ser preterido para o título do UFC tiro: ‘Eles estão dando a um cara que foi ferido por um ano’

A queixa de Ian Machado Garry de que ele deveria ser a única Belal Muhammad no UFC 315 recebeu pouca simpatia da comunidade.

Jake Paul diz que “f*cking venceu o traseiro de Anthony Joshua”, revela o boxeador que ele não pode derrotar

Jake Paul gosta de suas chances contra o ex -campeão dos pesos pesados ​​Anthony Joshua, mas vocês, os leitores, não parecem tão convencidos. Você parece ser a favor do que está acontecendo, no entanto (eu me pergunto por quê?).

Em outras notícias de esportes de combate …