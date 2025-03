MMA News Wrap-Up: Conor McGregor diz não para voltar? Além de Artem Vakhitov rejeitar o UFC, Cain Velasquez sentenciado, mais

Conor McGregor com certeza soa como um homem que é feito com a luta.

Em uma conferência de imprensa da BKFC na Flórida na quinta -feira passada, McGregor quase admitiu que está priorizando sua carreira política em relação a um retorno à competição de esportes de combate, alegando que passou uma oferta de lutar na ilha de Alcatraz em São Francisco. Especificamente, o ex-campeão do UFC de duas divisões disse: “Estou feliz com o que fiz. Há algo mais para mim que está no meu estômago agora e é para onde estou indo, então veremos. A grandeza não se apressa também. A grandeza não se apressa”.

Que “outra coisa” é uma corrida na presidência irlandesa, se os tocar de McGregor se orgulhar de que serão levados a sério. O jogador de 36 anos tem sido um crítico vocal do governo de seu país natal, particularmente suas políticas de imigração, e prometeu se tornar presidente de resolver esses problemas percebidos.

McGregor não jurou lutar de novo – ele ainda não competiu desde que quebrou a perna em uma luta contra Dustin Poirier em julho de 2021 – e espera que os fãs ainda se sintonizem se retornarem à ação.

“Meu retorno estará programado como o maior retorno ou o maior retorno mais esperado de todos os tempos, e agora a Irlanda está em meus pensamentos e é aí que estou”, disse McGregor. “Isso vai acontecer, tenho certeza e é sempre ótimo estar aqui e lá vai você.”

Se suas reações são algo para se passar, as boas -vindas para McGregor podem não ser tão quentes como ele assume que será.

Cain Velasquez condenou a 5 anos de prisão depois de implorar sem-contestes em tentativa de assassinato

A saga legal de Cain Velasquez acabou por enquanto e agora ele está pronto para a prisão após um apelo não-contestado em seu julgamento por tentativa de assassinato, entre outras acusações. Está bem documentado que o alvo de Velasquez era um homem acusado de molestar o filho de Velasquez, por isso é justo dizer que muitos fãs de MMA e seus colegas lutadores têm sido solidários com sua situação.

Você também teve suas reações e pode conferir alguns dos melhores comentários abaixo.

Artem Vakhitov, último homem a vencer Alex Pereira em Kickboxing, Passes da Oferta do UFC e agora enfrenta Rico Verhoeven em Glória

Artem Vakhitov, um kickboxer decorado que tem uma história com Alex Pereira, chocantemente disse não a um lucrativo Contrato da série Contender (algum sarcasmo, talvez). Esse tipo de coisa não acontece com frequência e a decisão de Vakhitov causou alvoroço na comunidade de MMA.

Ex-Bellator Heavyweight Champion Ryan Bader Parts Ways com PFL

Ryan Bader é o mais recente ex -estrela do Bellator a se separar da PFL e os fãs ficam frustrados ao ver outro nome reconhecível deixar a liga para a agência gratuita.

Resultados do UFC México: Moreno vs. Erceg

O UFC México foi um belo cartão e todos vocês pensaram sobre o evento principal, que viu Brandon Moreno ganhar uma decisão de Trabalhador sobre Steve Erceg.

