Molho Walka & Sayo P Alged Shooter ID’ed pela polícia de Memphis

Um mandado de idade para 21 anos Jayden Dandridge Foi emitido e ele está enfrentando várias acusações no topo do assassinato de 1º grau … 2 acusações de emprego de uma arma de fogo durante a comissão de um crime perigoso e roubo de automóveis.

Como relatamos no fim de semana, molho e Sayo foram escaparados do lado de fora do hotel Westin, no centro de Memphis, em um e Emboscada de balas em plena luz do diaPara.