Morgan Wallen sai do estágio ‘SNL’ durante o crédito final

Morgan Wallen RAID ELAÇÕES depois que ele saiu abruptamente do palco no final do episódio “Saturday Night Live” da noite, no qual ele apareceu como o convidado musical.

Confira o clipe … ele vê trocar gentilezas com o host Mikey Madison Antes de dar a ela um abraço de um braço e fazer um sinal de saída para a saída, enquanto o elenco celebra a complicação de outro episódio.

Lembre -se de que é costume o hóspede musical interagir com o apresentador convidado e lançar durante o crédito final. Os espectadores imediatamente reação à sua saída formal, com muitos concordando que ele parecia pronto para sair e que a vibração estava desligada.

Os fãs também sugeriram Ego nwodim dando Kenan Thompson Parecia confuso com a saída de MW … com Kenan piscando ego, um cravo cautuado pareceu parecer que Shi o observou bem.

A história do Instagram do cantor country após sua aparência não ajudou a especulação – ele postou um estalo de um jato particular e escreveu: “Leve -me ao país de Deus”.

No entanto, os fãs podem ter se empolgado com a teoria … Uma fonte próxima a Morgan diz que sua caminhada fora do palco foi um momento de oopsie e nada por isso.

Fomos informados e saímos do estúdio da mesma maneira que ele fez no sábado à noite durante o ensaio e o bloqueio de câmera a semana toda, levando o show ao vivo … então ele rotineiramente se dirigiu dessa maneira quando ele assim, então ele achou que era hora de ir.

Morgan, é claro, tem um passado rochoso com ‘SN’. Em outubro de 2020, ele era Desinvitado como o convidado musical Depois que ele o deixou atirar no Alabama sem máscara e trancar os lábios com várias mulheres universitárias, apesar dos protocolos Covid-19.

As ações “míopes” de seu “curto” não tiveram um impacto duradouro nele … ele Acabou no show Dois meses depois.