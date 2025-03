Mostra de pré -visualização do UFC México: A que distância está Brandon Moreno de um título com uma vitória sobre Steve Erceg?

O UFC retorna ao Arenda CDMX neste sábado para o UFC México! No evento principal, o ex-campeão duas vezes enfrenta o ex-desafiante do título Steve Erceg em uma partida fundamental do peso mosca. Onde está o vencedor dessa luta em uma divisão de 125 libras empilhada?

Antes do cartão de luta deste fim de semana, Jed Meshew de MMA Fighting e Alexander K. Lee visualizam o UFC México e a atração principal do peso do mosca e discutem o que está em jogo neste evento principal. Além disso, eles pesarão no evento co-de-Main entre Manuel Torres e Drew Dober, a luta entre Kelvin Gastelum e Joe Pyfer, os melhores pontos brilhantes do undercard, que perspectivas de ficar de olho, responder a perguntas do espectador e muito mais.

Pegue o UFC México Preview Show Video acima. Uma versão somente em áudio do show pode ser encontrada abaixo e em podcasts da Apple, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.