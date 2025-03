MX League: Panorama para Liguilla y Play in Del Clausura 2025

A luta por um lugar direto na fase final e a Repesca entra na fase decisiva, com cinco datas à frente

Na ausência de cinco dias para terminar o Fechando 2025 do Liga MXo Liguilla e o Play-in Toma forma. A luta pelo topo da mesa geral é fechada com uma América que se apega à primeira posição, mas isso tem vários clubes pisando nos calcanhares. Por seu lado, a luta por um lugar na peça também está fechada e devido aos benefícios no sistema de competição, nada é definido e muitas equipes dependem de si mesmas para garantir um ingresso na fase final do torneio. Em seguida, deixamos você o panorama em direção ao Liguilla e à peça em Del Clausura 2025.

Com o objetivo de Diber Mudar Necaxa, ele fechou a conta contra Mazatlan, por 3-1. Imag7

Equipes em postagens de Liguilla

As águias são líderes do campeonato com 27 unidades. Eles apenas registram uma derrota para oito vitórias e três empates, mas o que é indiscutível é o grande estilo de jogo que ele criou Andre Jardin e que eles são os principais candidatos ao título. Neste fim de semana, eles vão colidir Tigres Em um duelo direto no topo do concurso, mas com cinco jogos à frente, ele tem tudo para continuar na luta por uma posição direta na liga. Para garantir a jogada, você precisa adicionar mais cinco pontos, enquanto que se você quiser amarrar um lugar entre os seis primeiros classificados, você deve adicionar mais nove pontos.

O efeito James Rodríguez Ele imediatamente frutos. Embora o escândalo de estar fora de Copa do Mundo do Clube E o apelo antes do TAS continua seu curso, eles se concentram na luta do Liga MX E eles estão sozinhos em um ponto de América. O confronto deste dia contra Pumas É fundamental para três unidades ingressarem e não perdem posição entre as primeiras da tabela. As esmeraldas precisam de mais dois triunfos para garantir o jogo, enquanto que adicionarem outras 10 unidades, amarrarão o lugar direto na liga, pois, matematicamente, o Necaxa, que atualmente é o sexto lugar, não poderia alcançá -los.

Os regiomontanos também permanecem na luta da parte superior da classificação. Eles passaram de menos do que mais sob o comando de Guido Pizarroque se tornou um técnico de equipe após a demissão de Veljko Paunovic. Com 25 unidades, eles visitarão o América Em um duelo de titãs, onde as individualidades são fundamentais e podem fazer a diferença. Mais duas vitórias garantiriam a jogada de felinos, enquanto mais 11 dariam a eles a classificação direta sem depender de qualquer outro time.

Os demônios são a melhor ofensiva do campeonato com 30 gols e embora o início do estágio de Antonio Mohamed Era lento, pouco a pouco o nível de jogo e o entendimento na equipe foram superados. Os Scarlets têm 24 unidades e precisam de mais sete para garantir o jogo, enquanto quatro vitórias e mais 12 unidades garantem diretamente na liga, por isso deve ser uma fase de fechamento regular quase perfeita.

Os raios não tiveram seu goleador, Diber mudou no duelo do dia 13 contra o Querétaro, mas conseguiu obter a vitória por 2 a 0 sobre os galos brancos para subir um lugar e alcançar 24 unidades. Cruz Azul e Pachuca podem deslocar Necaxa de posições com acesso direto ao Liguilla.

A saída de Martín Anselmi do time celestial que ele conduziu a equipe, mas eles estão focados em desempenhar um bom papel e sob o comando de Vicente Sánchez Eles carregam cinco jogos consecutivos sem conhecer a derrota, onde têm três vitórias e dois empates. Eles têm 22 unidades e dependem de si mesmos para continuar em posições diretas de classificação. Necaxa e Pachuca o espremem, mas se você fechar bem a campanha, não deve ter inconveniência para estar na grande festa. Se eles chegarem a 31 unidades, nada ou alguém pode deixá -las fora da peça.

Equipamento em jogo em posições

Os tzos levantaram neste torneio em comparação com o passado. Pensando nele Copa do Mundo do ClubeEles são mantidos com 21 unidades, que Necaxa, mas com menos objetivos, mas qualquer colapso dos raios e um bom fechamento de torneios os deixaria com uma posição entre os seis primeiros locais. No sábado eles vão visitar Toluca em um duelo forte porque eles entrarão no inferno, mas Guillermo Almada Ele sabe como interpretar os demônios. Para permanecer no jogo na área, eles precisam adicionar 10 mais de 15 pontos disponíveis.

Rayados Ele não foi capaz de ter um bom torneio, apesar de seu esquadrão cheio de estrelas. Com a mente no Copa do Mundo do Clube No verão seguinte, parece que eles decidiram no torneio internacional, mas têm individualidades que podem mudar o curso da campanha local. Eles têm apenas 19 pontos e não parecem loucos para entrar em locais de classificação direta, mas precisam de clubes acima para cair e tropeçar em algumas datas. Para garantir a jogada, eles devem fazer mais 10 pontos, só então, eles não alcançarão matematicamente.

Eles foram uma das surpresas da campanha. Com poucos refletores, eles incomodaram vários rivais e permanecem com 18 unidades. A peça parece viável para suas aspirações e deve adicionar apenas 11 unidades dos 15 disponíveis para não deixar a área e, portanto, ter outra oportunidade de entrar na liga.

Com tudo e Javier ‘Chicharito‘ Hernándezos Rojiblancos são o último time que luta contra uma posição na jogada. Eles mal têm 16 pontos após quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Na campanha, eles já mudaram o técnico, mas não encontraram o curso certo. O Chivas Eles são o risco que mais corre por não ter uma boa colheita de pontos e a realidade é que eles sofreram muito para conseguir pontos. O lugar deles na peça depende de si, embora eles percam um jogo dos cinco restantes, eles abrem a porta para PumasAssim, MazatlanAssim, Atlas y Galosque eles estão caçando sua posição.

Mazatlan

Os Cañoneros entraram totalmente na luta pela jogada, com sua vitória por 3-2 sobre o Atlas no dia 13 de Clausura 2025. Mazatlan Ele combinou com Chivas, que tem o último lugar até a rodada das quartas de final, mas Guadalajara enfrentará Cruz Azul, uma partida de dificuldade de alto nível.

Luta de equipes

PumasAssim, Atlas y Querétaro Eles são as equipes que têm mais oportunidades de alcançar a jogada e até mesmo a liga direta. A má notícia é que eles não dependem tanto deles, pois se vencerem e as equipes acima também, pouco se moverá na mesa geral. A realidade é que eles precisam de combinações de resultados para aspirar a um lugar na fase anterior do Liguilla, mas tudo pode acontecer na liga MX. Por outro lado, por incrível, pode parecer, as quatro equipes de para baixo, Atlético de San LuisAssim, PueblaAssim, Santos y Tijuanaeles ainda têm a possibilidade de chegar ao jogo, mas precisam de um fechamento perfeito e muitas combinações de resultados.