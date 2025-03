No próximo: Matches a fazer depois do UFC México

Faça duas vitórias consecutivas para o campeão de peso mosca Brandon Moreno após uma vitória de decisão competitiva sobre Steve Erceg no evento principal do UFC México. É hora de Moreno ser reservado para outra luta pelo título ou outros candidatos a 125 libras recebem um encontro com Alexandre Pantoja primeiro?

Em uma nova edição da On para a próxima, Mike Heck e Alexander K. Lee, da MMA Fighting, discutem se faz sentido para Moreno retornar à foto do título, especialmente com o UFC 320 anunciado para 13 de setembro no México. Além disso, os futuros confrontos são discutidos para a ação sem parar Manuel Torres depois que ele marcou a maior vitória de sua carreira sobre Drew Dober, Raul Rosas Jr., de 20 anos, enquanto continua sua impressionante série de vitórias, além de destaques de cartas principais Edgar Presidez, David Martinez e Kevin Borjas.

Tudo isso, além de um conjunto espetacular de sugestões de confronto de você, os ouvintes.

