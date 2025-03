North West faz participação especial no novo videoclipe FKA Twigs, estupro em japonês

Noroeste A carreira de rap em Kanye O relógio pode ser um envoltório, se mamãe Kim Kardashian Tem o que o que é – mas sem estresse, porque Galhos de fka Está entrando para exagerar no mini magnata!

A cantora acabou de lançar seu novo videoclipe para “Child – coisas”, e ninguém menos que do que do que a própria noroeste está roubando os holofotes, mostrando habilidades de Somäe com um rap curto … em japonês.