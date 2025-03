Nosso guia para os jogos de cassino ao vivo mais comuns

Seja no Blackjack ou na Roleta, os jogos de cassino on-line tiveram um grande crescimento nas últimas décadas. Um formato que está em ascensão é o jogo de cassino ao vivo.

Esses jogos utilizam tecnologia de streaming para reunir crupiês profissionais com jogadores on-line, com componentes físicos do jogo, como cartas de baralho e dados, usados no jogo. As plataformas on-line estão desenvolvendo uma variedade cada vez maior desses jogos de cassino ao vivo, portanto, vamos dar uma olhada em algumas das opções mais comuns.

Blackjack ao vivo

O blackjack é outro jogo de mesa popular, que combina a chance aleatória das cartas sorteadas com um elemento de decisão do jogador. O objetivo dos jogadores é obter um valor de mão que seja mais próximo de 21 do que o do dealer, sem ultrapassá-lo.

Os principais elementos do Blackjack ao vivo incluem:

Apostas paralelas: Oportunidades de apostas adicionais, como Pares Perfeitos e 21+3, acrescentam considerações extras ao jogo.

Diferentes limites de apostas: As mesas estão disponíveis com vários limites de apostas para atender a diferentes preferências.

Para saber como jogar Blackjack, os jogos são normalmente jogados com oito baralhos de cartas, que o dealer distribui na mesa de jogo física.

Roleta ao vivo

Um dos jogos mais populares oferecidos pelos cassinos on-line é a roleta. O formato ao vivo apresenta um crupiê que gira uma roda física, enquanto os jogadores fazem apostas sobre onde acham que a bola cairá. As variações mais comuns incluem:

Roleta Europeia: Jogada com uma roda que apresenta apenas um único zero, o que aumenta as chances em comparação com outras versões.

Roleta Americana: Apresenta uma caçapa adicional – o zero duplo – aumentando ligeiramente a margem da casa.

Roleta Francesa: Semelhante à versão europeia, com o mesmo design de roda, mas incluindo regras exclusivas, como La Partage e En Prison.

Se quiser saber como jogar Roleta, os jogadores podem fazer perguntas ao dealer por meio de uma função de bate-papo ao vivo e escolher entre uma variedade de opções de apostas, incluindo apostas internas e externas.

Bacará ao vivo

O Bacará é um jogo de cartas clássico conhecido por sua estrutura simples. O jogo apresenta duas mãos – a do jogador e a da banca – e os jogadores apostam em qual das duas acham que estará mais próxima de um valor total de nove. Há também a opção de apostar em um empate.

As cartas são avaliadas numericamente de dois a nove, sendo que as cartas de dez e de face contam como zero. Os ases são avaliados em apenas um, em comparação com seu valor variável no Blackjack.

Uma característica comum do Bacará ao vivo são as opções de apostas adicionais além das três padrão, incluindo apostas paralelas, como Par do Jogador ou Par da Banca.

Shows de jogos ao vivo

Além dos jogos de mesa tradicionais, algumas plataformas de cassino on-line agora oferecem opções no estilo de shows de jogos que dão um novo toque ao formato. Alguns deles são baseados em programas de TV populares, como Deal or No Deal, enquanto outros são totalmente originais em seu design.

—

Há uma ampla seleção de jogos de cassino ao vivo, não se limitando apenas aos jogos de mesa clássicos, como Roleta e Blackjack. Com sua combinação de transmissão em tempo real e interfaces de jogador on-line, esses jogos são uma adição importante ao catálogo de jogos de cassino on-line.