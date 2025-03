O ataque de Trump às elites abrange quase todos os aspectos da vida americana

CNN

O presidente Donald Trump está escalando seu ataque múltiplo sobre o que os apoiadores vêem como um estabelecimento de elite, usando o poder presidencial bruto para dobrar o governo, direito, mídia, saúde pública, política externa, educação e até as artes à sua vontade.

Trump não deixou dúvidas na campanha do ano passado de que ele usaria a autoridade executiva para buscar uma retribuição contra seus inimigos políticos. Mas sua tentativa de transformar a política e a cultura da América é muito mais ampla que uma viagem de vingança pessoal.

Ele está mirando as universidades da Ivy League; usando autoridade executiva contra os principais escritórios de advocacia; eviscerando a burocracia; rejeitar 80 anos de ortodoxia de elite sobre a liderança global americana; e o uso de tarifas para quebrar o sistema de comércio global que torna a América grande novamente os proponentes consideram a traição auto-enriquecedora das elites globais.

Em um exemplo recente, a Casa Branca forçou a Universidade de Columbia a restringir manifestações, revisar seu currículo do Oriente Médio, proibir máscaras em protestos e endurecer a aplicação da lei. Outras instituições educacionais principais agora se sentem vulneráveis ​​a possíveis tentativas de impor dogma Trump. A estratégia pode ampliar a abertura política criada pela pressão conservadora sobre as melhores faculdades sobre protestos anti-Israel em meio à guerra em Gaza.

E no final da semana passada, Trump instruiu o procurador -geral Pam Bondi a buscar sanções contra advogados e escritórios de advocacia que se envolvem no que ele considera “litígios frívolos, irracionais e vexatórios contra os Estados Unidos”. O memorando foi libertado depois que ele cancelou a punição contra uma empresa de colarinho branco depois que a Casa Branca disse que concordou em fazer US $ 40 milhões em serviços jurídicos pro bono para apoiar as iniciativas da administração e prometeram retirar a diversidade, a equidade e a inclusão. A empresa – Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison – contesta a caracterização do acordo pelo governo, mas o acordo causou uma reação entre muitos advogados de Washington.

A ampla estratégia de Trump pulsou com a energia anti-establishment que animou seus comícios de campanha turbulenta e faz parte de uma tentativa mais profunda de destruir o que os críticos vêem como uma falha liberal que domina a governança de Washington e o poder global no Ocidente com o que muitos conservadores vêem como valores americanos mais autênticos. Essa aspiração está por trás da estripada do presidente do Departamento de Educação, que há muito é vista pelos republicanos como uma ferramenta de sindicatos de professores apoiados por democratas e uma alavanca para políticas de gênero, raça e inclusão mais inclusivas que muitos conservadores se opõem.

A secretária de Educação de Trump, Linda McMahon – que não possui experiência em campo, mas fez uma fortuna promovendo crises teatrais e coreografadas de luta profissional – é uma repreensão ao estabelecimento educacional. McMahon explicou sua missão de rebaixar seu departamento para Dana Bash da CNN no domingo em “Estado da União”: “O Departamento de Educação não educa uma criança. Ele não estabelece nenhum currículo em nenhum estado. Não contrata professores. Não estabelece programas”, disse ela, prometendo enviar fundos federais diretamente para os estados.

A nomeação de McMahon brota do mesmo Os sentimentos que assaltam a elite que levaram Trump a nomear Robert F. Kennedy Jr., um cético da vacina, a chefiar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos.

A política de Trump tem sido hostil ao intelectualismo. E um presidente que foi ridicularizado pelo estabelecimento por anos agora está usando sua segunda administração para liquidar pontuações.

Mas sua tentativa de trazer as universidades, a mídia e o establishment médico em fila é aumentar os medos para a liberdade acadêmica e de imprensa e a santidade da ciência na saúde pública. E suas ambições vão além – ele até assumiu o controle do Kennedy Center em Washington, colocou as âncoras da Fox News em seu conselho e prometeu substituir a alta cultura por uma programação mais convencional.

Tudo isso é consistente com um presidente que atrai mais apoio de cidades da América e subúrbios ricos de classe média; E que acredita que tem um mandato de transformação depois de vencer todos os sete estados de swing e o voto popular em 2024. Também fala da revolução que liderou no Partido Republicano, que perdeu seu estabelecimento e agora canaliza os eleitores de classe trabalhadora que costumavam ser democratas.

Mas as últimas ações do governo também têm paralelos sombrios com as táticas dos líderes do homem forte, cujos ataques à academia, à mídia, à lei e aos negócios levaram ao encolhimento das liberdades básicas, da democracia e à proliferação do corrupção oligárquica – por exemplo, na Hungria, sob o primeiro -ministro Viktor Orbán, um herói do movimento Maga.

Os instintos ultra-nacionalistas de Trump e a admiração por ditadores como o presidente russo Vladimir Putin-uma repreensão a gerações de política de estabelecimento dos EUA direcionados contra o expansionismo do Kremlin-está chamando a dúvida o sistema internacional construído pela National Security Elites após a Segunda Guerra Mundial e o sistema de alianças com democracias que são a base de poder dos EUA.

E a insistência de seu governo de que o que considera um corpo liberal de elite dos juízes do Tribunal Distrital não tem o direito de interpretar a Constituição de uma maneira que restringe o poder de um presidente todo-poderoso agora está invadindo o Estado de Direito na América, mesmo que a Casa Branca ainda não contestasse Alguns da visão de mundo do próprio presidente.

Trump esboçou sua abordagem em várias áreas políticas em seu discurso inaugural, que foi uma declaração de intenção de garantir que seu segundo mandato imporá o tipo de mudança fundamental que sua primeira falhou em consagrar e da crença de que ele foi “salvo por Deus para tornar a América grande novamente”.

Aos olhos de Trump, essa grandeza foi comprometida pelas políticas de elite de esquerda que quebraram a fabricação doméstica, suprimiram a liberdade com os mandatos de saúde pública, infligiram valores liberais radicais na educação, permitiram a migração desmarcada, causou fraqueza no exterior e permitiu que os amigos da América explorassem sua generosidade. “Por muitos anos, um establishment radical e corrupto extraiu poder e riqueza de nossos cidadãos, enquanto os pilares de nossa sociedade estavam quebrados e aparentemente em completa degradação”, disse Trump depois que ele foi jurado.

Seu programa reflete os objetivos do Projeto 2025, o manual de liderança presidencial conservadora que Trump desencadeou durante sua campanha, mas isso agora ajuda a explicar as decisões políticas de seu governo. “O próximo presidente conservador deve possuir a coragem de colocar incansavelmente os interesses do americano cotidiano sobre os desejos da elite dominante”, escreveu o presidente da Fundação Heritage, Kevin Roberts, no prefácio do documento. “A indignação deles não pode ser evitada; deve ser simplesmente ignorada, e pode ser.”

A sinergia entre o desejo de Trump de punir fontes de poder que ele acredita que o prejudicaram e a tentativa de administração mais ampla de neutralizar qualquer tentativa de neutralizar as restrições impulsionou seu Showdown com grandes escritórios de advocacia Paul, Weiss. O presidente assinou uma ordem executiva que suspendeu as autorizações de segurança para os advogados da empresa – uma medida que poderia ter dificultado sua capacidade de agir em casos que se cruzam com o governo federal. A ordem foi consistente com a tentativa do presidente de acabar com o que ele chama de “armamento” da justiça – atingindo advogados ou empresas que anteriormente participaram de processos contra ele.

Em uma carta a Paul, os funcionários da Weiss, o presidente da empresa, Brad Karp, explicou sua decisão de lidar com o presidente, alertando que a ordem executiva poderia “ter destruído facilmente nossa empresa. Isso trouxe todo o peso do governo em nossa empresa, nosso povo e nossos clientes”.

Mas a decisão da empresa provocou uma preocupação mais ampla de que o presidente use seu poder para ameaçar os escritórios de advocacia com ruína se agirem em nome de seus oponentes.

As tentativas de Trump de trazer elites legais em empresas privadas para o calcanhar espelham seu ataque a outro estabelecimento que o presidente está tentando desertar – o judiciário federal. Isso é destacado por seus ataques a um juiz federal dos EUA que procurou interromper as deportações de supostos membros de gangues para a Venezuela que a Casa Branca realizou sob a Lei de Inimigos Alienígenos Raramente usados ​​de 1798. O juiz James Boasberg está tentando descobrir se o governo desrespeitou seus pedidos para interromper as deportações no último final de semana. Seus esforços desencadearam o extraordinário espetáculo de um procurador -geral atacando diretamente sua legitimidade.

“Este é um juiz fora de controle, um juiz federal que tenta controlar toda a nossa política externa. E ele não pode fazê-lo”, disse Bondi no “Sunday Morning Futures” da Fox News, que é apresentado por Maria Bartiromo-uma das ancoras da raposa que Trump elevou ao conselho do Kennedy Center. “Eles não são imigrantes. Eles são estrangeiros ilegais que estão cometendo os crimes mais violentos que você pode imaginar nos americanos, assassinatos, estupros”, disse Bondi sobre venezuelanos deportados para uma prisão draconiana de El Salvador administrada pelo ditador Nayib Bukele, que levantou preocupações com direitos humanos.

O uso do governo de um argumento de segurança nacional como justificativa para as deportações, que Trump afirma fazer parte de uma invasão venezuelana, pode ser projetado para relaxar as tentativas do juiz de obter clareza. Enquanto Bondi disse que os deportados eram criminosos, o governo até agora não forneceu nenhum detalhe caso a caso sobre os envolvidos. Até agora, a CNN não conseguiu estabelecer que qualquer um dos migrantes pertencia à gangue Tren de Aragua, que o governo disse ser o motivo das deportações.

Os assessores de Trump continuam argumentando que Boasberg é um juiz liberal. Mas ele foi nomeado pela primeira vez pelo presidente republicano George W. Bush e depois promovido pelo presidente Barack Obama. Ele tem uma longa reputação como juiz apartidário. As alegações de que apenas os juízes nomeados por Trump estão adequados para governar as políticas do governo Trump ameaçam destruir a base do sistema jurídico.

As deportações são um dos exemplos mais proeminentes do hábito do governo de aplicar o vasto poder executivo em uma aparente tentativa de superar a capacidade dos tribunais ou seus oponentes políticos de impor restrições em tempo real.

Mas a ambição de deixar as fontes existentes de poder de elite em Washington em Tatters percorre todos os objetivos do governo-desde a apreensão de controle do pool de imprensa da Casa Branca de jornalistas até incluir pontos de venda pró-Trump até destruir gerações de políticas de Bipartisan dos EUA com ameaças ao Canadá, enquanto as autoridades repetidamente parrotam a propaganda russa na Uk.