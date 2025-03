O ator ‘Basic Instinct’ Denis Arndt morto aos 86 anos

Denis Arndt – Um ator veterano mais conhecido por interrogar Sharon Stone Na cena mais icônica do “instinto básico” – morreu … de acordo com relatos.

O ator faleceu no início desta semana em sua casa em Ashland, Oregon, sua família anunciou em um obituário publicado on -line.

Arndt conseguiu seu primeiro papel no “The Magical World of Disney” em 1974 logo depois que ele terminou de servir na Guerra do Vietnã. Ele apareceu em inúmeras peças de teatro no noroeste do Pacífico … incluindo a conclusão de mais de uma dúzia de temporadas no Oregon Shakespeare Festival em Ashland.