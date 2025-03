O ator Bruce Glover, o pai de Crispin Glover, morto aos 92

Bruce em seus primeiros papéis no final da década de 1950 … aparecendo em alguns papéis de TV não creditados antes de chegar a programas conhecidos como “Perry Mason” e “meu martiano favorito” na década de 1960.

Glover apareceu regularmente em alguns grandes filmes nos anos que se seguiram … pegando peças em filmes como “Chinatown” e interpretando o assassino Sr. Wint no filme de James Bond, “Diamonds Are Forever”.

Bruce por último no curta -metragem de 2021 “Uma aproximação de suas maneiras bárbaras” … em que ele interpretou uma versão fictícia de si mesmo.

Obviamente, Glover seguiu seus pais no mundo de atuação … recebendo renome para filmes como “Back to the Future”, “River’s Edge” e “Charlie’s Angels”.